Vorwürfe gegen Führungskader der FARC

Auf drei Seiten Schreibmaschinenpapier sind die Namen aufgelistet. Und unter ihnen stehen die Vergehen: Vergewaltigung, Missbrauch, Zwangsrekrutierung, Zwangsabtreibung. „Was wir wollen, ist Gerechtigkeit, keine Lügen mehr“, sagt Lorena Murcia von der Opferorganisation „Rosa Blanca“, die die Vorwürfe aufgelistet hat.

Die mutmaßlichen Täter sind prominent. FARC-Chef Timochenko beispielsweise soll für drei Missbrauchsfälle, sechs Abtreibungen und 14 Rekrutierungen verantwortlich sein, behauptet „Rosa Blanca“. Joaquín Gómez soll drei minderjährige Jungen im Alter von zwölf bis 17 Jahren missbraucht haben. Im Prinzip steht auf der Liste der Beschuldigten der gesamte Führungskader der FARC, inklusive der Kongressabgeordneten Victoria Sandino, die der Komplizenschaft beim Missbrauch beschuldigt wird.

Zu Abtreibungen gezwungen?

Vorwürfe, dass sich ranghohe Kommandanten die attraktivsten jüngsten Kämpferinnen aussuchten, stehen schon lange im Raum. Ebenso, dass schwangere Rebellinnen zur Abtreibung gezwungen wurden. Die Hierarchie innerhalb der Guerilla war strikt, sich den mächtigen Männern an der Spitze zu widersetzen, erforderte von den oft gegen ihren Willen im jungen Alter rekrutierten Mädchen und Frauen viel Mut. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe allerdings scharf zurück. Victoria Sandino, eine der bekanntesten Frauen innerhalb der FARC, glaubt, dass die Frauen, die diese Aussagen gemacht hätten, instrumentalisiert würden, und wittert eine politische Kampagne. Gewalt zwischen Männern und Frauen hätte die FARC immer abgelehnt, so Sandino. Bemerkenswert sind dagegen die Aussagen von FARC-Chef Timochenko, die einen Einblick in das Innenleben der FARC zu deren Kampfzeiten erlauben. Wenn es zu Missbrauch von Minderjährigen gekommen sei, dann seien die Täter zum Tode durch Erschießen verurteilt worden, sagte Timochenko dem „Blu Radio“.

Schwierige Phase

Es habe sexuelle Beziehungen zwischen Minderjährigen und Guerilleros gegeben, dies sei eine ganz normale Sache gewesen und sei einvernehmlich geschehen. Die nun erhobenen Vorwürfe dienten nur dazu, die Guerilleros zu verteufeln und dem Friedensprozess zu schaden, so Timochenko weiter. Einen systematischen Missbrauch habe es bei der FARC nicht gegeben.

Der Friedensprozess in Kolumbien erlebt derzeit wieder einmal eine schwierige Phase. Kolumbiens neuer rechtskonservativer Präsident Iván Duque will Änderungen an der im Friedensvertrag vereinbarten Sonderjustiz durchsetzen. Die FARC und die linke Opposition lehnen das ab und werfen Duque vor, den Friedensprozess beenden zu wollen. Immer wieder demonstrieren tausende Menschen für die Umsetzung des Friedensvertrages. Im Wahlkampf hatte Duque allerdings Korrekturen versprochen, um „die Rechte der Opfer zu wahren“.

