Wachsende Angst vor Pekings Eingreifen

Seit dem Sommer demonstrieren in Hongkong die Menschen für mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – doch die Fronten verhärten sich immer weiter, ein friedliches Ende scheint nicht in Sicht.

Den Satz hat jemand auf den Beton gesprayt: „We are sorry for the inconvenience, but we protect our home“. Das heißt: Es tut uns leid für die Unannehmlichkeiten, aber wir beschützen unser Zuhause.

...