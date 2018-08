Waffen aus der Tiefe des Internets

Anzeige

T. Schmidhuber und M. Münster

Waffen, Drogen, Falschgeld, Kreditkartendaten – auf jener Plattform im Darknet, dem verschlüsselten Teil des Internets, soll vieles gehandelt worden sein. Das zeigt auch schon ihr Name „Deutschland im Deep Web“, also ganz tief im Internet, mit dem Zusatz: „Keine Kontrolle, alles erlaubt“. Nach allem, was die Ermittler wissen, war sie eine der größten ihrer Art, die in Deutschland betrieben wurde. Hier soll der Amokläufer von München David S., der im Juli 2016 acht Jugendliche und eine 45-jährige Mutter erschossen hat, den Kauf seiner Waffe eingefädelt haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mannheim beim Landgericht Karlsruhe Anklage gegen den Betreiber der Plattform erhoben, wie die Behörde gestern erklärte.

Es handelt sich um den 31-jährigen Informatikstudenten Alexander U., der in Karlsruhe wohnt und sich im Netz „Lucky“ genannt haben soll. Der Vorwurf gegen ihn: Verdacht der fahrlässigen Tötung in neun Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung in fünf Fällen im Zusammenhang mit dem Amoklauf im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Die Staatsanwaltschaft Mannheim ist hier zuständig, weil sie eine spezielle Abteilung für Fälle von Internetkriminalität hat, die für ganz Baden zuständig ist. Deshalb hatte sie die Ermittlungen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt übernommen.