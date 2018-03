Warum Italiens Extremisten jetzt aufeinander losgehen

Aktivisten der rechtspopulistischen Partei Lega halten Rauchfackeln bei einer Demonstration in Mailand in die Höhe. © dpa

Es brodelt in Italien. Eine Welle der Gewalt überzieht das Land, in dem die Bürger am Sonntag ein neues Parlament wählen. Die radikalen Kräfte schlagen Profit aus der Krise. Mehr als zehn Millionen Italiener leben unter der Armutsgrenze. Das befeuert den Extremismus.

Turin, Palermo, Perugia, Bologna, Macerata, Mailand. Diese Städtenamen stehen in diesen Tagen nicht für bezaubernde Orte

...

