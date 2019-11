„Warum sollte die SPD nicht mit Grünen und Linken koalieren?“

Die aus der Region stammende Bundesjustizministerin Christine Lambrecht spricht bei ihrem Redaktionsbesuch in Mannheim über Handy-Verträge, Auswirkungen des Amtes auf ihr Privatleben – und die Lage der Sozialdemokraten. Von Martin Geiger und Karsten Kammholz

Frau Lambrecht, als Sie im Juni gefragt wurden, ob Sie Ministerin werden wollen, war es für Sie ein Gänsehaut- moment, wie Sie später sagten. Haben Sie immer noch Gänsehaut?

Christine Lambrecht: Die Gänsehaut ist weg, aber die Freude über das Amt ist noch da.

Hat das Amt Ihr Leben verändert?

Lambrecht: Na klar. Ich stehe viel mehr in der Öffentlichkeit. Ich war vorher parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium. Als Ministerin ist die allgemeine Aufmerksamkeit jetzt deutlich größer. Und ich kann ganz eigene Schwerpunkte setzen. Ich will gestalten und ich kann Dinge umsetzen.

Bei den Rechten für Verbraucher liegt Ihr Gesetzesvorhaben allerdings auf Eis. Woran liegt es?

Lambrecht: Das Gesetz ist in der Ressortabstimmung. Das ist der übliche Prozess. Jeder klopft die Vorhaben auf mögliche Bedenken ab. Ich habe gute Argumente, das Gesetz zu fairen Verbraucher-Verträgen ins parlamentarische Verfahren zu bringen. Es geht um Verträge über Strom- und Gaslieferungen, die den Kunden am Telefon aufgeschwatzt werden. Es geht auch um Verträge mit nicht mehr zeitgemäßen Kündigungsfristen. Wir brauchen das Gesetz dringend.

Sie kämpfen dafür, dass etwa Handyverträge nicht zwingend für zwei Jahre abgeschlossen werden müssen, sondern kürzere Laufzeiten haben. Kann das klappen?

Lambrecht: Ich weiß aus eigener Erfahrung, was passiert, wenn man einen Handyvertrag kündigt. Dann gibt es auf einmal erstaunliche Angebote. Daran sehe ich, wie hoch die Gewinnspanne der Anbieter bei diesen Verträgen wirklich ist. Ich rufe alle auf, das Gesetz zu ermöglichen. Ich werde nicht zuschauen, wie es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird. Das Gesetz muss im ersten Halbjahr 2020 verabschiedet werden.

Sie wollen auch, dass es bei telefonisch abgeschlossenen Verträgen noch eine schriftliche Bestätigung gibt.

Lambrecht: Ich will Ihnen dazu ein besonders krasses Beispiel geben. Mir wurde erzählt, dass Kunden von angeblichen Stadtwerke-Mitarbeitern angerufen werden. Da heißt es dann: „Sie sind doch guter Kunde bei uns. Wir hätten da ein ganz tolles Angebot.“ Die Kunden denken dann: „Dem Unternehmen vertraue ich. Ich nehme das Angebot an.“ Und dann kommen auf einmal Verträge von ganz anderen Energie-Anbietern ins Haus geflattert. Gegen solche Betrugsfälle klagen die betroffenen Stadtwerke bei den Landgerichten ganz häufig.

Bei den deutschen Staatsanwaltschaften gab es 2018 fast fünf Millionen Verfahren. Davon endeten allerdings mehr als die Hälfte ohne Anklage. Der Richterbund führt das auf die starke Arbeitsbelastung zurück. Sie auch?

Lambrecht: Der Richterbund hat recht mit der Aussage, dass wir eine große Belastung bei Staatsanwälten und Richtern haben. Aus diesem Grund hat die große Koalition einen Pakt für den Rechtsstaat vereinbart mit dem Ziel, 2000 neue Stellen zu schaffen. 1000 neu eingestellte Richter und Staatsanwälte gibt es schon, 1000 Stellen müssen die Länder noch schaffen. Wir unterstützen sie dabei mit rund 100 Millionen Euro. Ich werde genau hinschauen, dass diese Stellen auch wirklich kommen.

Reicht das, um den Missstand zu beheben?

Lambrecht: Ich wünsche mir spezialisierte Staatsanwaltschaften, etwa im Kampf gegen Kinderpornografie, Wirtschaftskriminalität oder strafbare Hetze im Internet. Die Fortbildung von Richtern ist besonders wichtig. Oft werden Verfahren eingestellt, weil die Hintergründe von Taten nicht erkannt werden. Wenn arabische Jugendliche auf jüdische Jugendliche losgehen, wird das oft abgetan als Rangelei zwischen Jugendlichen. Dass dahinter auch antisemitische Motive stehen könnten, wird dabei gar nicht erfasst. Wir brauchen eine stärkere Sensibilisierung für solche Vorgänge.

Was heißt das konkret?

Lambrecht: Die Staatsanwaltschaften in Bayern haben erklärt, dass sie keine Verfahren zu Taten mit antisemitischem Hintergrund mehr einstellen werden. Sie wollen hier in jedem Verdachtsfall ermitteln. Das Beispiel sollte Schule machen. Es wäre ein starkes Signal des Rechtsstaats, wenn alle Staatsanwaltschaften bundesweit jede antisemitische Tat verfolgen. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber leider nicht.

In den vergangenen Jahren wurden bei Demonstrationen immer wieder israelische Flaggen angezündet. Warum bleibt das ohne Konsequenzen?

Lambrecht: Es gibt schon jetzt den Paragrafen 104 im Strafgesetzbuch, der das Zerstören von öffentlich gezeigten Fahnen unter Strafe stellt, etwa denen, die vor Botschaften hängen. Die meisten Fälle sind aber anders: So werden bei Demonstrationen immer öfter Flaggen verbrannt. Das haben wir etwa bei anti-israelischen oder anti-türkischen Demos gesehen. Damit werden die Gefühle vieler Angehöriger einer Nation tief verletzt. Sind brennende Flaggen noch Ausdruck der Meinungsfreiheit? Da sage ich klar nein. Daraus ziehen wir Konsequenzen und wollen mit einer Verschärfung des bestehenden Rechts das Verbrennen von Fahnen generell unter Strafe stellen.

Welches Strafmaß planen Sie?

Lambrecht: Eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren.

Die Durchsetzung des neuen Straftat- bestands dürfte aber schwierig werden. Man stelle sich vor, wie Polizisten die Flaggenverbrenner aus einer Demo entfernen wollen. Da kann es zu einer ungewollten Eskalation kommen.

Lambrecht: Wann Polizisten in eine Demonstration eingreifen, ist immer eine sensible Einzelfallentscheidung. Aber ein Brand mitten im Demonstrationszug kann auch eine besondere Gefahr für Unbeteiligte darstellen. So eine Situation zuzulassen, kann unter Umständen unverantwortlich sein.

Wann legen Sie den Gesetzentwurf vor?

Lambrecht: Wir sind in den letzten Formulierungen. Ende des Jahres steht der Gesetzentwurf.

Vor 30 Jahren haben die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Sie wollen die Kinder-rechte auch ins Grundgesetz aufnehmen. Wie weit sind Sie da?

Lambrecht: Seit 30 Jahren diskutieren wir auch schon über die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Jetzt stehen wir endlich kurz davor. Ich werde diese Woche einen konkreten Gesetzentwurf vorlegen, um Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz zu verankern. Das sind wir unseren Kindern schon lange schuldig. Kinder zu schützen und zu fördern, ist eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft. Dies muss auch im Grundgesetz, unserer zentralen Werteordnung, klar zum Ausdruck kommen.

Frau Lambrecht, Sie werden dem linken SPD-Lager zugerechnet, aber unterstützen Olaf Scholz im Kampf um den Parteivorsitz. Wie passt das zusammen?

Lambrecht: Ich kenne Olaf Scholz schon ewig. Wir sind beide 1998 in den Bundestag gekommen. Ich habe immer wieder eng mit ihm zusammengearbeitet, zuletzt als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Ich habe genau verfolgt, was er als Regierungschef in Hamburg geleistet hat. Er hat nicht nur geredet, sondern gehandelt. Das ist genau mein pragmatischer Ansatz. Zudem ist Olaf Scholz momentan der bekannteste und beliebteste SPD-Politiker. Und Klara Geywitz zeigt in Brandenburg klare Kante, sie ist eine beeindruckende Frau. Zusammen sind sie ein überzeugendes Team.

Das Bild der Bundesregierung ist desaströs – das der SPD auch. Warum wollen Sie unbedingt in der Groko bleiben?

Lambrecht: Das ist kein Selbstzweck. Wir haben in dieser Koalition richtig viel bewegt und wir haben einen Koalitionsvertrag, von dem die Menschen profitieren. Ich will weiter etwas bewegen, und das kann man in dieser Koalition. Das haben wir zuletzt bei der Einigung über die Grundrente gesehen. Vieles muss jetzt noch in der Regierung und im Parlament umgesetzt werden. Erst wenn das nicht mehr geht, verlieren wir die Geschäftsgrundlage.

Dann blicken wir auf die nächste Bundestagswahl 2021. Wo sind denn noch die Machtoptionen der SPD?

Lambrecht: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einmal eine große Koalition geben wird. Das wäre nicht gut für unsere Demokratie. Aber warum sollte die SPD nicht eine Koalition mit Grünen und Linken eingehen können? Trotzdem gehen wir natürlich nicht mit einer Koalitionsaussage in den Wahlkampf, sondern mit Inhalten.

Sollte die SPD 2021 überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen?

Lambrecht: Auf jeden Fall. Wir sind die mitgliederstärkste Partei Deutschlands und haben den Anspruch, eine Regierung führen zu können. Wir würden uns klein machen, wenn wir es nicht täten.

