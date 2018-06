Was Fans wissen sollten

Anzeige

Die Schauplätze: In der Vorrunde spielt die deutsche Nationalmannschaft in Moskau, Kasan und Sotschi. Moskau ist mit mehr als zwölf Millionen Einwohnern die größte Stadt Europas. Im Herzen der Stadt liegt der Kreml, Wahrzeichen und Machtzentrale Russlands. Der Rote Platz mit dem Lenin-Mausoleum und der bunten Basilius-Kathedrale gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Kasan ist die Hauptstadt der ölreichen Teilrepublik Tatarstan. Es gilt als Beispiel für ein Miteinander der Kulturen. Hier stehen muslimische Moscheen neben orthodoxen Kirchen. Sotschi wurde dank der Olympischen Winterspiele 2014 als beliebter Badeort weltbekannt. Die russische Elite schätzt den Ort am Schwarzen Meer als Feriendomizil. Im Sommer locken die Strände an der „Russischen Riviera“, im Winter die Skigebiete in den nahegelegenen Bergen. Auch Präsident Wladimir Putin hat ein Landhaus bei Sotschi. dpa

