Die „Weiße Rose“ war eine Widerstandsgruppe an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Am bekanntesten sind die Geschwister Hans und Sophie Scholl, die Gruppe hatte jedoch mehrere weitere Mitglieder. Von Sommer 1942 bis Februar 1943 verfasste und verteilte die Gruppe sechs Flugblätter gegen das NS-Regime und gegen die Kriegspolitik. Sie machte auch den Massenmord an den Juden in Osteuropa publik. Am 18. Februar 1943 wurden die Geschwister Scholl beim Auslegen des sechsten Flugblatts in der Ludwig-Maximilians-Universität von einem Universitätsdiener entdeckt und der Polizei ausgeliefert. Vier Tage später wurden sie nach einem Schauprozess zum Tod verurteilt und hingerichtet. dpa

