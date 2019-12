Wenig Zeit für neues Abkommen

Wer an ein Weihnachtswunder in London geglaubt hatte, sah sich am Donnerstag kurz vor Mitternacht mit der Realität konfrontiert. Aber nur wenige Stunden später hatten die EU-Staatenlenker ihre Betroffenheit über den absehbaren Brexit überwunden und richteten den Blick nach vorn. „Wir wenden uns jetzt den Verhandlungen zu, die kompliziert genug werden“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Brüssel. „Großbritannien wird ein Drittstaat, mit dem uns aber sehr viel verbindet“.

In Brüssel, wo Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier bereits mit neuen Verhandlungen beauftragt wurde, richtet man sich auf „Verhandlungshektik“ ein, wie es ein EU-Diplomat formulierte. Denn die vereinbarte Übergangsfrist, die nach dem Austritt am 31. Januar 2020 beginnt, endet am 31. Dezember. Sollte absehbar sein, dass man nicht fertig wird, schreibt das bisherige Abkommen zwischen London und Brüssel einen Antrag auf Verlängerung bis 1. Juli vor. Dies will Premierminister Boris Johnson aber auf jeden Fall verhindern.

Höhere Beiträge im Gespräch

Die Absicht, innerhalb so kurzer Zeit ein Handelsabkommen fertigzustellen, sei „enorm ehrgeizig“, meinte der irische Regierungschef Leo Varadkar. Schließlich muss von Fischerei über Cybersicherheit bis zu Einreiseformalitäten und Arbeitnehmerrechten alles geklärt werden, was die Briten bisher als EU-Mitglied übernommen haben.

Die EU steht darüber hinaus noch vor einem weiteren Problem. Ihr fehlt künftig einer der größten Beitragszahler. Der frühere Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte das Loch im Etat auf jährlich rund zwölf Milliarden Euro beziffert. Um diese Lücke zu schließen, sollen die Mitgliedstaaten etwa 50 Prozent des Fehlbetrags bei Subventionen einsparen und die andere Hälfte durch höhere Beiträge auffangen. Schon jetzt fürchten die Staats- und Regierungschefs die Reaktion der Bauern und der Kommunen. Denn Oettingers Vorschlag sah Kürzungen in diesen Bereichen von jeweils rund fünf Prozent vor. Weder für eine Aufstockung der Mittel noch für Einschnitte gibt es bisher genügend Unterstützung aus dem Kreis der Mitgliedstaaten.

