Wetterextreme

Vor der Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz (3. bis 14. Dezember) hat UN-Generalsekretär António Guterres vor einer „Klima-Katastrophe“ gewarnt. „Die Welt geht in Richtung von Katastrophe und Unsicherheit wegen der Störungen des Klimas“, sagte Guterres in New York. Er rief die Staats- und Regierungschefs auf, bei der Konferenz ehrgeizig zu handeln. „Die sozialen, wirtschaftlichen und umweltbedingten Kosten des Klimawandels lassen die Kosten eines Handelns jetzt minimal erscheinen.“

Mit dem Pariser Klimaabkommen hatten 2015 fast alle Staaten der Welt gemeinsam vereinbart, den Anstieg der globalen Temperatur bei weniger als zwei Grad und möglichst sogar bei nur 1,5 Grad zu stoppen. Vergleichsmaßstab ist die Zeit vor der Industrialisierung. Auch wegen des Ausstiegs der USA unter Präsident Donald Trump sind die Klimaziele in Gefahr. In Kattowitz soll über Umsetzung und Finanzierung gesprochen werden. dpa