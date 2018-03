Wie aus Erdbeeren Sonnenblumen wurden

Anzeige

Mit 33 Jahren gehört Philip Wen (Bild) zur Erdbeer-Generation. Erdbeeren sind hübsch anzusehen – halten aber keinen Druck aus. So nannte man alle, die in Taiwan nach Ende des Kriegsrechts aufwuchsen und ihr Land nur als Demokratie erlebten. Taiwans Millenniumskinder gelten als materialistisch und passiv. Doch viele Erdbeeren widerlegten dieses Stereotyp, als sie aus Protest gegen die Chinapolitik ihrer Regierung 2014 im Handstreich das Parlament besetzten und die Gesellschaft politisierten. Nach dem Symbol ihrer Bewegung nennt man sie nun Sonnenblumen. Wens Familie hat insofern eine typische Geschichte. Die Familie seines Vaters lebt seit Jahrhunderten in Taiwan. Sein Großvater mütterlicherseits kam mit Chiang Kai-shek aus China.

„Mein Opa sah sich im Grunde seines Herzens als Chinese und dachte, eines Tages geht er zurück“, sagt Wen. „Ich bin hier aufgewachsen und fühle mich als Taiwaner. China ist ein anderes Land mit einer anderen Kultur. Wenn Chinesen sagen, ihr gehört zu uns, dann ist das falsch. Als ich in Amerika arbeitete, wollte ich mich mit Chinesen über die Kulturrevolution unterhalten, aber keiner hatte etwas zu sagen. Das ist seltsam für uns Taiwaner, wir können über alles reden.“ Als Programmierer hatte Wen einen gut bezahlten Job bei einem Chiphersteller in Atlanta. Doch die „Sonnenblumen“-Proteste wühlten ihn auf. „Ich diskutierte mit anderen taiwanischen Kollegen über die Nachrichten. Die Parlamentsbesetzung war illegal, aber der beste Weg, um die Regierung zu korrigieren. Ich sagte mir, in den Vereinigten Staaten kann ich nichts für meine Heimat tun. Also gab ich meine Greencard auf und ging zurück. Meine Kollegen, die dortgeblieben sind, verdienen nun alle viel mehr. Aber ich bereue es nicht.“

Viele junge Leute verlassen Taiwan, weil sie im Ausland attraktivere Arbeitsbedingungen finden. „Unsere Chefs hängen noch dem alten Denken nach: Möglichst viele Überstunden machen, je länger man abends im Büro bleibt, desto besser. Früher hat das funktioniert, aber mit den neuen Technologien müssen wir umdenken. Es geht darum, nicht mehr hart, sondern smart zu arbeiten.“