Wie aus „Graf“ der einfache „Herr“ wurde

Majestäten, Hoheiten oder Durchlauchten gehören in Deutschland längst der Vergangenheit an. Vor fast 100 Jahren wurde mit der Weimarer Republik nämlich die konstitutionelle Monarchie abgeschafft und damit auch der Adelsstand. Die am 31. Juli 1919 von der Nationalversammlung beschlossene Verfassung sorgte dafür, dass die vielen „vons“ künftig nur noch Bestandteil des bürgerlichen Namens waren. An dieser Rechtslage hat sich auch nach dem Scheitern der Weimarer Republik bis heute nichts geändert.

Die Grundnorm, die allen Deutschen die „Gleichheit vor dem Gesetz“ zuerkannte, war Artikel 109 der Weimarer Verfassung. Er hob auch alle Standesvorrechte auf und bestimmte: „Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden.“ Bestätigt wurde dies 1949 mit dem Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes.

Immer hinter dem Vornamen

Nach dem deutschen Namensrecht sind Adelsprädikate wie „von“, „Freiherr“ oder „Graf“ Bestandteile des Familiennamens und sind ihm voranzustellen. Das heißt, sie stehen im Gesamtnamen immer hinter dem Vornamen. Wer die noch für viele exklusiv anmutenden Attribute führen darf, richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, wie sie für jeden Familiennamen gelten. Adelsprädikate der Eltern gehören deshalb automatisch zum Geburtsnamen des Kindes. Sie können aber auch durch Heirat oder Adoption erworben werden. Als fester Teil des Familiennamens dürfen sie im Rechtsverkehr nicht einfach weggelassen werden.

Auch bei der Anrede gilt in Deutschland eigentlich bürgerliches Namensrecht und nicht adliges Standesrecht. Prinzessin, Fürst, Graf oder Freiin sind schlicht „Herr“ oder „Frau“ plus Familiennamen.

Oft fällt die „Frau“ weg

Üblicherweise fallen in der mündlichen Anrede aber „Herr“ oder „Frau“ sowie das „von“ weg. So auch im Politikeralltag: Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) sagte zum verstorbenen früheren Wirtschaftsminister Otto Graf von Lambsdorff (FDP) in der Regel nur „Graf Lambsdorff“. Der frühere Finanzminister Hans Matthöfer (SPD) bevorzugte dagegen als überzeugter Republikaner bei der Anrede „Herr Graf Lambsdorff“. dpa

