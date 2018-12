Ich bin Chirurg in einer kleinen Klinik und beobachte in meinem Bereich eine Entwicklung, die alle überrollt hat. Das lässt sich am Beispiel der häufigsten Operation, des Leistenbruchs, gut erklären: Früher kam der Patient einen Tag vor der OP rein und blieb eine Woche lang. Als Pflegekraft bist du da in den letzten Tagen einmal rein, hast den Blutdruck gemessen, und das war’s dann. Heutzutage kommt der Patient am OP-Tag, wird operiert und geht abends oder am nächsten Morgen nach Hause. Das heißt, in dem Bett, in dem früher eine Woche lang ein Patient lag, liegen jetzt sieben. Diese sind aber viel komplizierter, weil sie häufiger 80 Jahre oder älter sind, mehr als 120 Kilo wiegen oder zig Vorerkrankungen haben. Trotzdem wurden in der Pflege nicht mehr Stellen geschaffen, sondern eher welche gestrichen.

Die Kliniken sind total durchökonomisiert worden. Es wird versucht, das Optimum herauszuholen. Wie in einer Fabrik. Und wenn eine Pflegekraft ausfällt, was teils mehrfach pro Woche vorkommt, weil jemand gekündigt hat oder krank ist, werden die Verbände eben nicht gewechselt. Und bei der Medikamentenverabreichung häufen sich die Fehler.

Ich habe schon Nachtschwestern weinen sehen oder wurde gerufen, weil eine Pflegekraft nicht rechtzeitig bemerkt hatte, dass ein Patient mit einem künstlichen Atemausgang keine Luft mehr bekam. Das ging zum Glück gerade noch gut.

Assistenzarzt, 30 Jahre

