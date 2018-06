Wie sich ein Sportler zurück ins Leben kämpft

Anzeige

Rückblende. Hornung soll an diesem Schicksalstag eigentlich gar nicht spielen. Er ist als Startwerfer für die Partie einen Tag später vorgesehen, nach einer Spielverlegung steht er für sein Chaffey College aber schon am Mittwoch auf dem Wurfhügel. Spektakulär verläuft die Partie nicht – bis zu diesem Wurf, diesem Schlag.

Einschlag über dem rechten Ohr

Hornung wählt einen sogenannten Fastball – einen Wurf, der mit Höchstgeschwindigkeit beim gegnerischen Schlagmann ankommt. Es macht „pling“ – Treffer, das harte Geschoss kommt zurück. Es schlägt einige Zentimeter über Hornungs rechtem Ohr ein, der damals 20-Jährige fällt zu Boden, im Stadion macht sich Entsetzen breit.

Hornungs Trainer eilt auf ihn zu. „Als sich der Schleier gelegt hatte, habe ich ihm gesagt, dass ich weiterspielen will“, erinnert sich Hornung. „Auf gar keinen Fall“, erwidert der Coach mit einer Vehemenz, die keinen Widerspruch zulässt – und ein Grund ist, warum Hornung heute noch am Leben ist. Er wird ins Krankenhaus gebracht. Seine Eltern, die aus Corona (Kalifornien) stammen, sind eigentlich bei jedem Spiel dabei. Dieses verpassen sie aber wegen der kurzfristigen Ansetzung. Sie setzen sich nach dem Erhalt der Schreckensnachricht sofort ins Auto, um zu Brendan zu eilen. Über eine Stunde dauert die Fahrt – doch sie rettet Hornung ein zweites Mal das Leben. Sein Vater Frank ist Polizist, seine Mutter Sandra Krankenschwester. Als sie ihren Sohn erblickt und erkennt, dass er noch nicht richtig untersucht worden ist, setzt sie Himmel und Hölle in Bewegung.

„Ich hatte schon einige Patienten mit einer solchen Kopfverletzung gesehen. Ich habe darauf gedrängt, dass endlich eine Computertomographie veranlasst wird“, sagt sie dem hawaiianischen TV-Sender „Khon2“. Das Beharren der Mutter kommt fast zu spät. Die Computerbilder zeigen die Schwere der Kopfverletzung. Knochensplitter haben sich ins Innere des Schädels gebohrt. Eine Arterie ist beschädigt, es gibt Einblutungen, das Gehirn hat sich um sieben Millimeter verschoben. „Neun Millimeter wären tödlich gewesen, hat mir mein Arzt später mitgeteilt“, sagt Hornung. Er wird in ein anderes Krankenhaus gebracht. Bei seiner Ankunft ist der Operationssaal schon vorbereitet. Sein Leben liegt in den Händen von Neurochirurg Eric Stiner. Hornung gewinnt den Kampf um Leben und Tod: „Später hat mir mein Arzt gesagt, dass ich gestorben wäre, hätten sie eine Stunde später mit der Operation beginnen müssen.“

Hornung ist gerettet, eine Titanplatte sitzt seitdem in seinem Schädel. Seine Leidenszeit ist aber noch nicht zu Ende. Er wird für zwei Tage in ein künstliches Koma gesetzt. Überall Schläuche – um ihn zu beatmen, zu ernähren, Schmerzen zu lindern. Nach einer Woche kann er die Intensivstation verlassen. Der Weg zurück in den Alltag ist steinig. „Ich konnte nicht mehr laufen, musste das mit einer Gehhilfe erst wieder neu erlernen“, erzählt Hornung, dem nach seiner Entlassung daheim die Decke auf den Kopf fällt. „Drei lange Monate durfte ich mich nicht körperlich anstrengen. In dieser Zeit habe ich nur Videos geschaut und Computerspiele gezockt.“

Langer Weg zur Normalität

Doch es drängt Hornung hinaus. Hinaus ins normale Leben, zurück zum Baseball, zurück auf den Wurfhügel. Die körperlichen Wunden – sie heilen genauso wie die psychischen. Er sieht der Gefahr wieder ins Auge. Am Anfang fällt ihm das schwer, doch es wird bald wieder zur Normalität.

An der Universität von Hawaii macht Hornung seinen Abschluss in Soziologie. Dort spielt er auch wieder Baseball und lernt seine Freundin kennen. Annie Mitchem ist eine erstklassige Volleyballerin, sie startete ihre Profikarriere im vergangenen Jahr im italienischen Oberhaus bei Lardini Filottrano.

Hornung folgt seiner Freundin Anfang März nach Europa, er schlägt in Mannheim auf. „Ich liebe das gute Essen und die netten und offenen Leute hier“, betont der 24-Jährige, der seinen Job bei den Tornados auch als Bildungsreise begreift. Mit seiner Annie hat er Schloss Neuschwanstein besucht, das Heidelberger Schloss ist auf der Liste der Sehenswürdigkeiten ebenfalls schon abgehakt.

Auch am Wochenende steht Hornung wieder auf dem Wurfhügel. Gegen Haar. Fast alles ist so wie vor dem tragischen Unfall im Februar 2014 – nur eines nicht. Hornung trägt zwar eine Mütze wie jeder Baseballer, es handelt sich aber um keine gewöhnliche. Im Innern ist eine Carbonplatte integriert, die seine Narbe verdeckt und seinen Kopf schützen soll. „Ich wünsche mir, dass mehr Werfer so einen Schutz nützen würden“, sagt Hornung: „Baseball gilt zwar als Spiel des Lebens, weil du aufstehen musst, wenn du am Boden liegst. Es kann aber viel passieren.“

