Wiederkehrende Unruhen

Immer wieder kommt es im Flüchtlingslager auf Samos zu Unruhen. Im Oktober legte eine Gruppe randalierender Migranten im Camp Feuer, mehrere Container und Zelte brannten ab. Mitte Dezember gab es erneut Ausschreitungen, die Polizei setzte Tränengas ein. „Die Stimmung im Lager ist explosiv“, sagt Bürgermeister Georgios Stantzos. „Ein Funke genüg, und alles hier fliegt in die Luft“. Die einzige Lösung sei, mehr Migranten aufs Festland zu bringen, sagt er. Weil es in den Containern des eigentlichen Lagers längst keine freien Schlafplätze mehr gibt, breitet sich das Lager in die angrenzenden Olivenhaine aus. Wer neu ankommt, muss sich dort einen Schlafplatz suchen. An einer Umgehungsstraße haben die Behörden einige chemische Toiletten aufgestellt, aber es sind viel zu wenige für die fast 8000 Menschen. „Unsere Infrastruktur ist überfordert“, sagt Stantzos: „Müllabfuhr, Stadtreinigung, Abwasserentsorgung, öffentliche Sicherheit, soziale Dienste, medizinische Versorgung – wir sind überall am Limit.“ gh

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019