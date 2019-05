Wiens umstrittene Historie

Der Eingang zum „Haus der Geschichte“ in der Wiener Hofburg ist nicht so einfach zu finden. Man muss an antiken Statuen vorbei und findet, wenn man Glück hat, einen Museumswärter, der zu den Räumen weist. Die neue zeitgeschichtliche Ausstellung war eine schwere Geburt – jahrzehntelang wurde über Inhalte, Namen und Standort debattiert. Dabei müsste sie sich nicht verstecken. Es werden Ausstellungsstücke aus den vergangenen 100 Jahren gezeigt, die die Entwicklungen des Staates sehr gut veranschaulichen.

Trotzdem wirkt die Ausstellung improvisiert, sie ist zu klein für den großen Auftrag, den Bürgern Österreichs ihre Republik zu veranschaulichen. Trotzdem: Wer sich mit den Schaustücken und den Erklärtafeln auseinandersetzt, geht mit besseren Verständnis aus der Hofburg hinaus. So wird etwa den Jahren vor der Machtergreifung Hitlers 1938 sowie der Zeit des Austrofaschismus unter Diktator Engelbert Dollfuß viel Aufmerksamkeit geschenkt. Denn in Österreich gibt es verschiedene Bezeichnungen für die 1930er Jahre, wie etwa Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur, Austrofaschismus, Kanzlerdiktatur oder autoritärer Ständestaat. Sie werden je nach dem, aus welcher politischen Ecke man kommt, benutzt und gedeutet.

Wiege der FPÖ

Eine einheitliche Haltung zu dieser Zeit ist auch wegen der Rolle der konservativ-christlichen Vaterländischen Front, die die Demokratie abschaffte und vor allem gegen Sozialdemokraten vorging, bis heute Gegenstand von Auseinandersetzungen. Diese Zeit taucht auch immer wieder im aktuellen politischen Diskurs auf, vor allem weil die FPÖ, die aus dem „Dritten Lager“, also den ehemaligen Nazis, hervorging, mit den Konservativen bis vor Kurzem eine Regierung bildete. Der FPÖ-Abgeordnete John Gudenus (1940-2016) etwa – Vater des wegen der Ibiza-Affäre soeben aus der FPÖ ausgetretenen Politikers Johann Gudenus – war verurteilter Holocaustleugner.

Veranschaulicht wird auch die Brutalität des „braunen Terrors“ in den 1930er Jahren, etwa der gescheiterte Juliputsch der Nationalsozialisten 1934. Auf Fotos sieht man Sprengstoffanschläge, die die Nazis auf Eisenbahnschienen in Österreich verübten.

Zäsur im Jahr 1986

Interessant ist auch zu sehen, wie die Republik mit Entschädigungen für Verbrechensopfer umging. Thematisiert wird zudem der Geschichtsdiskurs in der Nachkriegszeit. So wurde das Ende der sowjetischen Besatzung 1955 weithin mehr gefeiert – „Österreich ist nach 17 Jahren endlich frei“ – als die Befreiung von den Nazis 1945. Damals wurde so getan, als wären die Österreicher meist gegen die Nazis gewesen.

Das Ende dieses österreichischen Opfermythos fällt ins Jahr 1986. Als damals Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten gewählt wurde, ging ein Ruck durchs Land. Waldheim stand für das Vertuschenwollen der österreichischen Nazis. Zu sehen ist sein Wehrstammbuch – und zu lesen der trockene Humor vom damaligen Kanzler Fred Sinowatz: „Ich nehme zur Kenntnis, dass Waldheim nicht bei der SA war – nur sein Pferd.“

