Der Mediziner und Wirtschaftswissenschaftler Konrad Obermann vom Mannheim Institute of Public Health (Gesundheitswesen) der Universität Heidelberg spricht sich dafür aus, Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben.

Herr Obermann, ist die Pflegeversicherung ein Erfolgsmodell?

Konrad Obermann: Ja, eindeutig. Wir können natürlich über eine Menge Details diskutieren. Aber ich denke, es war grundsätzlich richtig, dass die Politik vorausschauend entschieden hat, eine Pflegeversicherung umzusetzen, diese verpflichtend zu machen und eine solide Finanzierungsgrundlage zu schaffen. Denn nur so ließ sich die wachsende Zahl an Pflegebedürftigen absichern.

In den letzten Jahren waren schon mehrere Reformen nötig. Was steht als Nächstes an?

Obermann: Da gibt es mehrere Punkte. Einer der wichtigsten ist wohl: Wer pflegt uns in Zukunft? Wir müssen bei diesem Thema ehrlich sein. Man kann nicht jede und jeden zum Pflegenden ausbilden oder umschulen. Und das liegt auch nicht nur an der Bezahlung. Um Pfleger zu werden, braucht es eine gewisse Grundeinstellung. Solche Fachkräfte kann man sich nicht backen. Das heißt, wir müssen sie irgendwo herbekommen.

Was schlagen Sie vor?

Obermann: Meiner Meinung nach kommen wir nicht darum herum, Pflegekräfte aus anderen Ländern anzuwerben, denn wir brauchen diese Menschen. Es wäre ein Modell denkbar, dass wir hier eine strukturierte Weiterbildung anbieten und das verdiente Geld treuhänderisch anlegen. Dann kann beispielsweise eine Krankenschwester aus Simbabwe oder den Philippinen nach fünf Jahren mit 70 000 Euro zurückgehen. Dort kann sie mit dem Geld ein Haus bauen oder einen Supermarkt eröffnen. Wenn man es sauber macht, hat das auch nichts mit Ausbeutung zu tun, sondern es handelt sich um eine klassische Win-win-Situation, eine Situation, von der beide Seiten profitieren. mad

Die Fragen wurden telefonisch gestellt und dem Gesprächspartner vor Abdruck vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019