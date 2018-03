„Wir brauchen eine neue außerparlamentarische Opposition“

Anzeige

Und der Name Dutschke – ist das noch ein Teil Ihres Namens? Sie führen ja Ihren Mädchennamen Klotz.

Dutschke: Ja. Denn das geschah schon in den 70er Jahren, als Rudi noch lebte. Rudi wollte, dass ich zur SPD gehe und dort ein wenig spioniere. Und wir wussten, dass das nicht gehen wird, wenn ich als Gretchen Dutschke in die SPD eintrete. Also habe ich meinen Namen offiziell in Klotz geändert und bin eingetreten. Aber das hat nur etwa sechs Monate gedauert, dann wurde ich entdeckt und rausgeschmissen.

Was sollten Sie denn da ausspionieren?

Dutschke: Rudi dachte, dass es bei der SPD eigentlich Leute geben müsste, die den konservativen Kurs nicht so gut finden und vielleicht unglücklich darüber wären. Und dass man vielleicht die Chance hätte, eine USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) wiederherzustellen, wie sie es in den 20er Jahren einmal gegeben hat, wenn genug Leute daran interessiert wären. Aber das war nicht so.

Wenn Sie heute noch einmal 20 wären – in welcher Zeit würden Sie gerne leben?

Dutschke: Ich glaube, ich habe in einer sehr interessanten Zeit gelebt. Insgesamt leben wir heute durch diese ganzen Umweltzerstörungen schon in einer gefährlichen Zeit. Auch mit dieser Rechtstendenz, die immer stärker wird. 1968 war es ein Kampf gegen ein vorheriges autoritäres System, das sich teils aus alten Nazis, teils aus anti-kommunistischen Hass-Ideologien zusammensetzte. Dagegen haben wir gekämpft, aber mit der Chance, zu gewinnen. Heute wird die Hassmentalität immer größer und die Hoffnung immer kleiner, dagegen zu gewinnen. Die Leute fühlen sich vielleicht eher machtlos. Ich denke aber nicht, dass es hoffnungslos ist. Es ist noch nicht zu spät.

Wenn Sie heute die Gesellschaft und speziell die Rolle der Frauen betrachten – wo sehen Sie Spuren, die Sie 1968 hinterlassen haben?

Dutschke: Junge Frauen haben es heute besser, weil ihnen mehr Möglichkeiten offenstehen. Aber es gibt für Frauen immer noch Schwierigkeiten. Die Frauenbewegung Ende der 60er und in den 70er Jahren war schon sehr wichtig. Vieles, das heute erreicht ist, hat mit der Frauenbewegung zu tun.

Die große Zeit der Frauen kam erst in den 70ern. War die Studentenbewegung 1968 noch eine reine Männersache?

Dutschke: Das hat sehr männlich angefangen. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) zum Beispiel, Zentrum der Theorie- und Praxisdiskussion, war sehr männlich bestimmt. Die Frauen hatten kaum Chancen, zu Wort zu kommen, sie wurden niedergeredet und nicht ernst genommen. Erst Ende der 68er haben die Frauen richtig rebelliert.

Wie ging es Ihnen in dieser Hinsicht in der Beziehung mit Rudi Dutschke?

Dutschke: Ich habe ihm beschrieben, wie ich die Rolle der Frau gesehen habe. Darüber hatte er sich zuvor keine Gedanken gemacht. Andererseits hat er zuhause schon begriffen, dass es nicht richtig ist, wie getrennt dort die Rollen waren, und hat sich Mühe gemacht, sich zu verändern. Und er hat schon versucht, all diese Dinge wie Kinderbetreuung, Haushalt und Kochen zu machen. Ich komme ja aus den USA – und damals war es dort noch ganz anders, zumindest da, wo ich herkam. Für mich war das Macho-Verhalten der Männer in Deutschland ein Schock. Wenn man bedenkt, wie es heute in den USA ist – dieses Machoverhalten der ganzen Trump-Typen…

Was ist für Sie das wichtigste inhaltliche Erbe der 68er?

Dutschke: Demokratisierung. Für Deutschland war das sehr, sehr wichtig. Der Anfang der Bundesrepublik war extrem konservativ, da hat man nicht danach gefragt, was vorher war. Da herrschte mehr oder weniger eine Fortsetzung des Nazibewusstseins. Die 68er haben das Bewusstsein für Demokratie geschaffen und dafür, wie sie funktioniert.

Halten Sie diese Demokratie in den heutigen Zeiten der neuen Rechten für gefährdet?

Dutschke: Ja. Deutschland ist zwar immer noch eine Ausnahme, weil diese Rechts-Strömung noch nicht eine regierungsfähige Mehrheit erfasst – wie in Österreich, Polen oder den USA. Demokratisches Bewusstsein, das Erbe der 68er, ist noch da, aber ich halte es schon für gefährdet. Der böse Keim ist drin. Ich mache mir ernsthaft Sorgen, ja. Ich hoffe, dass die Gegenbewegung noch stärker wird.

Vermissen Sie da ein entschiedenes Engagement der jungen Generation?

Dutschke: Ich bekomme schon mit, dass viele Junge etwas tun wollen. Das passiert aber nur in vielen kleinen Stücken, die nicht ausreichend vernetzt sind. Der gemeinsame Druck, den damals der SDS gemacht hat, den gibt es nicht. Und keine Personen und Fürsprecher, hinter denen man sich versammeln kann. Das brauchen nicht mal intellektuelle Köpfe sein, aber charismatische, die das ausdrücken können.

Welche Spuren der 68er sehen Sie in der Gesellschaft, die es ohne die Bewegung nicht gegeben hätte?

Dutschke: Vielleicht als Erstes, dass es in Deutschland keine rechte Mehrheit gibt. Und dass es in Deutschland vielleicht mehr als in allen anderen westlichen Ländern dieses demokratische Bewusstsein gibt. Das ist 68. Und das andere ist, dass es damals diese antiautoritäre Bewegung gab. Die ganzen autoritären Strukturen, die es damals in Erziehung und Ausbildung in der Gesellschaft gab, wurden durch die antiautoritäre Bewegung bekämpft und durch offenere, tolerantere Strukturen ersetzt.

Welchen Platz, glauben Sie, würde Rudi Dutschke in dieser Gesellschaft eingenommen haben?

Dutschke: Rudi hat sich am Ende seines Lebens für die Grünen engagiert, und ich glaube, er hätte mit ihnen weitergemacht. Er hätte sicher versucht, die gesellschaftskritische Richtung bei den Grünen zu stärken. Die Grünen sind heute sehr angepasst. Ob Rudi heute noch bei den Grünen wäre? Das lässt sich sehr schwer sagen. Vielleicht würde er sagen, dass wir an dem Punkt sind, an dem wir eine neue außerparlamentarische Opposition brauchen.

Brauchen wir die?

Dutschke: Ja. Derzeit sind die wirtschaftlichen Positionen der Parteien ziemlich ähnlich. Neoliberale Politik hat einigen wenigen Menschen auf der einen Seite sehr viel Reichtum gebracht und auf der anderen Seite für eine stärkere gesellschaftliche Spaltung und das zunehmende Verschwinden der Mittelklasse gesorgt.

Sie sehen weder die Grünen noch die Linke als politische Erben der 68er?

Dutschke: Das größte aktuelle Problem der Erde ist die Umweltkatastrophe, die immer näher rückt und sich immer mehr zeigt. Die Grünen sagen zwar wenigstens etwas dazu, machen aber immer viel zu viele Kompromisse. Und bei den Linken sehe ich das gar nicht. Ich sehe nicht, wie man dieses große globale Problem anders als in einer außerparlamentarischen Opposition aufgreifen und angehen kann. Die kann wenigstens Druck auf die Parteien ausüben und Dinge anschieben.

Haben Sie noch Kontakt zu Mitstreitern aus den 68ern?

Dutschke: Wenig. Zu einigen, ja. Von denen, die damals so richtig hervorgetreten sind, sind viele tot. Beim Begräbnis von Fritz Teufel vor einigen Jahren habe ich sie alle zum ersten Mal – und viele auch zum letzten Mal – wiedergesehen. Es war schon interessant damals, aber leider ein trauriger Anlass.

Ist das Kapitel „1968“ für Sie abgeschlossen?

Dutschke: Das kann man nicht sagen. Das Erbe von 1968 ist so wichtig. Wenn es Kräfte gibt, die es zerstören wollen, muss man dagegen kämpfen. Es ist so wichtig für Deutschland, dass es nicht entdemokratisiert wird und dass diese Hass-Ideologie nicht gewinnen kann.

