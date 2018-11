„Wir dachten, Gott hat Donald Trumps Herz berührt“

An der Grenze zwischen Mexiko und den USA, zwischen Tijuana und San Diego, spielen sich chaotische Szenen ab. Migranten versuchen, den Zaun zu überwinden, die USA antworten mit dem Einsatz von Tränengas.

Das schmuddelige Mädchen steht barfuß, mit einem T-Shirt über seiner Windel, vor der Kamera. Ihr schmerzverzerrtes Gesicht erzählt von dem Horror, den die namenlose Kleine gerade durchlebte, als Beamte des US-Grenzschutzes Tränengasgranaten auf eine Gruppe von Flüchtlingen abfeuerten. Ihre Mutter zerrte sie und ihre Schwester durch einen staubigen Graben, um der Gaswolke zu entkommen.

„Die Trump-Regierung ging vom Einsperren von Babys in Käfigen dazu über, mit Tränengas auf Kleinkinder und Mütter zu schießen“, klagt der Menschenrechtsaktivist Guthrie Graves-Fitzsimmons über das Vorgehen der Grenzschützer am Übergang zwischen Tijuana und San Diego. Ein Grenzabschnitt, der schon seit den 1990er Jahren mit einem hohen Stahlzaun, Stacheldraht und elektronischen Systemen gesichert ist.

Antrag auf Asyl

Zu den chaotischen Szenen an dem meist benutzten Grenzübergang zwischen Mexiko und den USA kam es, nachdem ein friedlicher Protestzug frustrierter Flüchtlinge aus Zentralamerika von der mexikanischen Polizei am Zugang zum Grenzübergang gehindert worden war. Diese wollten dort einen Antrag auf Asyl stellen. Ein Teil der Gruppe kletterte auf den Grenzzaun, während andere versuchten, durch einen ausgetrockneten Wassergraben Richtung USA zu gelangen. Der US-Grenzschutz schloss daraufhin den Grenzübergang von San Isidro, setzte Hubschrauber und Tränengas ein.

Maria Louisa Caceres (42) gehörte zu den Flüchtlingen aus Honduras, Guatemala und El Salvador, die seit Tagen in Notunterkünften nahe dem Grenzübergang darauf warten, einen Antrag auf Asyl stellen zu können. Am Wochenende ließen die Grenzschützer nicht mehr als rund 120 der rund 8000 Flüchtlinge vor. Als einige der Demonstranten plötzlich losrannten, nahm Caceres ihren Sohn an die Hand und lief mit Richtung Norden.

„Wir dachten, Gott hat Donald Trumps Herz berührt“, erklärt die vor Gewalt in ihrer Heimatstadt San Pedro Sula geflüchtete Tortilla-Verkäuferin einem US-Reporter vor Ort ihre spontane Entscheidung.

Wie viele andere irrte sie sich. Während sie dem Tränengas zu entkommen suchte, warf an anderer Stelle eine kleine Zahl frustrierter Männer mit Steinen und Flaschen auf die Grenzschützer. US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen nahm das zum Anlass, das Schließen des Grenzübergangs zu rechtfertigen, den jeden Tag rund 100 000 Menschen benutzten. Einige Einwanderer hätten versucht, „die Grenzschützer zu verletzten, indem sie Wurfgeschosse auf sie abfeuerten“.

Hintergrund der Proteste ist die Entscheidung der US-Regierung in Washington, zu versuchen, die Flüchtlinge daran zu hindern, US-amerikanischen Boden zu betreten. Dort nämlich hätten die Menschen, ungeachtet wie sie in die USA gelangt waren, das Recht, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Ein Bundesrichter hatte das in der vergangenen Woche in einer Einstweiligen Verfügung bekräftigt.

Demokraten protestieren

Der Parteichef der Demokraten, Tom Perez, verurteilte das Vorgehen der Regierung. „Asyl zu beantragen, ist kein Verbrechen.“ Darauf mit Tränengas zu reagieren, sei „unamerikanisch“. So sieht es auch der designierte Gouverneur von Kalifornien, Gary Newsom. „Wir sind ein Land der Flüchtlinge, der Hoffnung, der Freiheit. Und wir werden das nicht akzeptieren.“

Ganz anders die Reaktion des Präsidenten, der seine Hetze gegen die als Teil der „Karawane“ an der Grenze angelangten Menschen auf Twitter fortsetzte. Mexiko solle die „Fahnen schwenkenden Migranten, von denen viele eiskalte Kriminelle sind, in ihre Länder zurückschicken“. Die USA würden sie nicht hereinlassen. „Notfalls schließen wir die Grenze auf Dauer.“

