„Wir haben 70 offene Stellen in der Pflege“

Ich bin in leitender Funktion in der Verwaltung einer Klinik tätig, die, wie alle, unter dem Pflegekräftemangel leidet. Dafür gibt es mehrere Gründe: Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente, geburtenschwache kommen nach. Junge Menschen haben heute andere Erwartungen an das Berufsleben und möchten Arbeitsbedingungen wie Schichtarbeit nicht mehr in Kauf nehmen. Und da der Pflegeberuf zudem keinen guten Ruf hat, ergreifen ihn immer weniger.

Wir haben rund 70 offene Stellen in der Pflege. Etwa 30 davon sind mit Leiharbeitern besetzt, die auf diese Weise mehr verdienen. Die kosten uns zwar 80 Prozent mehr als normale Angestellte. Aber die Alternative wäre, Stationen zu schließen. Wir suchen auch im Ausland nach Pflegern und haben etwa ein Dutzend gefunden. Die Sprache ist eine gewisse Hürde, aber in Ländern wie Australien klappt das auch.

Die neuen Pflege-Gesetze sind im Ansatz richtig, aber schlecht umgesetzt, weil manches zu schnell geht und wichtige Fragen ungeklärt sind. Durch die Personaluntergrenzen ändert sich für uns nicht viel, weil wir sie bisher bereits einhalten. Härter trifft es Kliniken, die beim Pflegepersonal gespart haben. In einem Bereich der Kindermedizin gilt übrigens bereits eine Untergrenze. Die führt teils dazu, dass Kliniken versuchen, Risikoschwangere in andere Häuser zu verlegen. Ich fürchte, dass auch die neuen Gesetze solche Fehlsteuerungen verursachen könnten.

Leitender Verwaltungsangestellter, 40 Jahre

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018