„Wir haben unsere Geschichte nicht aufgearbeitet“

Anzeige

Montgomery.Bryan Stevenson (58) gründete in Montgomery, Alabama die „Equal Justice Initiative“ für Gleichberechtigung im Rechtssystem. Der Rechtsprofessor an der New York University School of Law stand mit seinem Buch „Just Mercy“ (deutsch: Nur Gnade) über die Schieflagen im Strafrecht monatelang auf den Bestseller-Listen.

Herr Stevenson, wie erinnern Sie sich an die Tage nach dem Anschlag auf Martin Luther King in Memphis vor 50 Jahren?

Ausgezeichneter Jurist Bryan Stevenson wurde im November 1959 in Milton (US-Staat Delaware) geboren. Er ist Jurist und Bürgerrechtler. Stevenson wurde mit mehreren Preisen für sein freiheitliches Engagement ausgezeichnet. red

Bryan Stevenson: Ich war noch ein kleiner Junge. Der Mord an Dr. King löste eine Krise in unserer Gemeinde und Familie aus. Es war ein Schock. Die Person, die das Gesicht und die Kraft hinter der Bürgerrechtsbewegung war, lebte nicht mehr. King inspirierte mich schon damals. In der Highschool habe ich seine Reden auswendig gelernt. Ich wollte die Dinge so geschliffen sagen können wie er.