„Wir könnten so ein schönes Leben haben“

Israel fühlt sich bedroht. Im Norden steht die libanesische Schiitenmiliz, und im Nordosten haben sich iranische Truppen in Syrien festgesetzt. Die Kriegsgefahr steigt. Zwei Schicksale von beiden Seiten der Grenze – jedes so menschlich wie das andere.

Das Mittelmeer glitzert verlockend in der warmen Mittagssonne. „Es ist wie an der Riviera“, schwärmt die 38-jährige Roni Israeli, während sie von Rosch Hanikra am grünen Berghang auf die See hinunterblickt. Doch die Idylle der lieblichen Landschaft ist trügerisch: Über den Berg fliegt dröhnend ein weißer Hubschrauber der UN-Beobachtertruppe, vor der Küste patrouilliert gut sichtbar ein israelisches Militärboot. Eine deutliche Erinnerung daran, dass der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz jederzeit wieder ausbrechen kann.

Zum Schutz vor Attacken der Hisbollah, der schiitischen Miliz im Libanon, baut Israel jetzt an der rund 130 Kilometer langen Nordgrenze eine neun Meter hohe Sperranlage, die binnen zwei Jahren fertig sein soll. Nach Angaben der israelischen Armee verfügt die Hisbollah aktuell über rund 120 000 Raketen – fast zwei Mal so viele wie zur Zeit des Libanonkriegs 2006. Die Hisbollah könne mit ihren Raketen Ziele in fast ganz Israel angreifen.

Starkes Eskalationspotenzial

Roni Israeli wohnt mit ihrer Familie in einem Haus, das unmittelbar am Grenzzaun zum Libanon liegt. Auf der anderen Seite, etwas weiter im Osten, lebt der 80-jährige Hussein Ajub. Sein Leben wurde durch die Feindschaft zwischen Israel und dem Nachbarland Libanon geprägt. Die Grenze verbindet die Schicksale beider, die Front trennt ihre Welten.

Wie hoch das Eskalationspotenzial heute ist, zeigt eine Analyse der Denkfabrik Washington Institute. „Der nächste Krieg an Israels Nordfront, ob er im Libanon oder in Syrien startet, wird nicht einfach nur eine Wiederholung des Libanonkrieges von 2006 in größerer und verheerenderer Form“, heißt es darin. Durch die Vielzahl von Akteuren sei vielmehr ein „regionaler Flächenbrand“ zu befürchten. Neben der Hisbollah betreffe es auch den Iran, Syrien, die Palästinenser.

Im Nordosten ist die syrische Armee nach dem Sieg über die Rebellen bis an die Golanhöhen vorgerückt. Einer der wichtigsten Verbündeten der Assad-Regierung ist der Iran, der mit Tausenden Kämpfern im Land ist. Teheran finanziert weitere Truppen und vor allem die mächtige Hisbollah. Gleich vor Israels Haustür hat es ein großes Militärpotenzial aufgebaut. So bedroht wie in diesen Tagen hat sich der jüdische Staat seit Jahren nicht gefühlt.

Im Südlibanon steht der ergraute Ajub auf dem Dorfplatz in Marun al-Ras, in seinem Rücken die örtliche Moschee. Dahinter, kaum 2000 Meter weg, Wachtürme und Befestigungsanlagen. Lange bevor sich die Situation so zuspitzte, erinnert sich Ajub, spielte er an der Grenze als Junge mit seinen Freunden Fußball. 1964 heiratete er eine Frau aus der Nachbarstadt Bint Dschabil und ließ sich mit ihr nieder. Das Leben des Mannes in Marun al-Ras schien vorgezeichnet. Bis das Jahr 1982 und der erste Libanonkrieg kamen.

Es war mitten am Tag, und Ajub war auf dem Dorfplatz, als die Spannungen zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) im Libanon eskalierten. Er nahm seine Frau und sprang in den Wagen, die Panzer sah er im Rückspiegel, vor ihm schlugen Geschosse ein. „Als wir in Beirut ankamen, dachten wir, wir würden nie wieder nach Hause zurückkehren.“

Die Israelin Roni, deren drittes Kind gerade ein paar Wochen alt ist, war 1982 noch ein Kleinkind. Zwei Jungen und ein Mädchen hat sie heute – eine neue Generation, die mit dem Konflikt groß wird. „Ich habe sehr viele Kindheitserinnerungen an Zeiten im Bunker – weil hier immer die Katjuschas geflogen sind“, erzählt die freundliche, ruhige Frau mit den langen, braunen Haaren. Neben zwei Kriegen begann Israel immer wieder Militäreinsätze in dem Nachbarland. Neben jedem Kindergarten und Kinderhaus im Kibbuz Rosch Hanikra gibt es einen Betontunnel, der in einen Bunker führt. „Ich hatte als Kind schreckliche Angst vor diesen Tunneln.“

Raketen und Bomben

Für Hussein Ajub folgten auf den ersten Libanonkrieg 18 Jahre der israelischen Besatzung. Er arbeitete als Fahrer für die Behörden – bis zum Jahr 2000, als Israel seinen endgültigen Abzug aus der sogenannten Sicherheitszone im Süden des Libanons bekanntgab. Sofort entscheidet sich Ajub, zurückzukehren.

„Es war, als wäre die Zeit stehengeblieben, all die Erinnerungen kamen zurück“, sagt er. Sein Haus in Marun al-Ras musste Ajub neu bauen, doch der Keller sollte ihm später das Leben retten. Denn im Jahr 2006 eskalierte die Situation erneut, wieder marschierte Israel nach der Tötung und Entführung mehrerer Soldaten durch die Hisbollah ein.

Raketen und Bomben. 15 Tage des einmonatigen Krieges verbrachten Ajub und seine Frau im Untergeschoss und ernährten sich von Konserven. Der Bürgermeister des benachbarten Bint Dschabil, Afif Bassi, erinnert sich genau: „Bint Dschabil war wie im Zweiten Weltkrieg. Niemand hätte gedacht, dass diese Stadt wieder auferstehen würde.“

Auch in Roni Israelis Kibbuz schlugen im Jahr 2006 Raketen ein. Das zentrale Rambam-Krankenhaus in Haifa war ebenfalls unter ständigem Beschuss. Vize-Klinikchef Michael Halberthal kümmerte sich zu der Zeit um die Notaufnahmen. „Es ging alles sehr schnell, innerhalb von 24, vielleicht 48 Stunden waren wir im Kriegszustand“, erinnert sich der 60-Jährige. Um sich für den nächsten Krieg zu wappnen, hat Rambam inzwischen das weltweit größte unterirdische Notfallkrankenhaus gebaut. Drei Stockwerke mit einer Fläche von 65 000 Quadratmetern, für einen Preis von umgerechnet 120 Millionen Euro. Das unterste Stockwerk ist sogar komplett gegen nichtkonventionelle Waffen geschützt.

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass es hier wieder zum Krieg kommen wird“, sagt Halberthal. „Und im Vergleich zu damals sind die Raketen der Hisbollah heute viel präziser.“ Das Militär rechne damit, dass der nächste Konflikt mit der Hisbollah etwa 35 Tage dauern werde. „Das Szenario, auf das ich mich vorbereiten muss, ist, dass hier dann alle vier Minuten eine Rakete einschlägt.“

Irans Machtdemonstration

Trotz der Dauerbedrohung ist Roni Israeli, die lange im Ausland gelebt hat, vor zwei Jahren mit ihrer Familie in den Kibbuz zurückgekehrt. „Ich habe immer im Hinterkopf, dass dort über dem Berg der Libanon ist“, sagt sie. Ihre größte Angst sei es, dass Terroristen über die Grenze kommen könnten.

Bei einer Reise auf den Fidschi-Inseln habe sie vor einigen Jahren zufällig einen Libanesen in ihrem Alter getroffen. „Er ist hier ganz in der Nähe aufgewachsen, auch direkt an der Grenze.“ Sie hätten über ihre Kriegserlebnisse gesprochen, „was bei ihnen und was bei uns passiert ist“. Beide seien sehr emotional geworden und hätten gemeinsam geweint. „Wir hatten das seltsame Gefühl einer Schicksalsgemeinschaft.“

Der Streifen, der die Schicksale verbindet, liegt heute ruhig in der Mittagssonne. Auf der einen Seite braun, ein paar Büsche und Geröll. Dann ein Zaun, eine Straße und ein Wall mit Bäumen. Dahinter, in Israel, ist es grün, Felder ziehen sich die Hügel hinauf. „Wir werden in Jerusalem beten“, steht weithin lesbar auf einer weißen Flagge in einem Garten auf libanesischer Seite. Der Iran demonstriert hier in Sichtweite der Grenze seine Macht.

Roni Israeli sieht den Konflikt mit den Nachbarn als traurige Energieverschwendung. „Wenn hier Frieden herrschte, was für ein schönes Leben könnten wir haben – beide Seiten!“, ruft sie. „Mein Traum ist, hier über den Berg zu wandern und einen Ausflug auf der anderen Seite zu machen. Wir dürfen einfach die Hoffnung nicht aufgeben.“

Hussein Ajub ist zuversichtlich, bis zu seinem letzten Tag in Marun al-Ras bleiben zu können: „Jetzt fühle ich mich froh, dass ich in meinem Heimatort sterben kann.“

