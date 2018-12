Ich bin seit mehr als 20 Jahren Krankenschwester in einer großen Klinik. Meine Schicht beginnt meistens morgens um sechs Uhr. Ab dann geht es zack, zack, zack. Da bleibt nicht mal die Zeit, um zwischendurch einen Schluck Kaffee oder Tee zu trinken. Oft ist es so, dass ich erst um halb elf, elf Uhr meine Frühstückspause mache: weil ich sonst selbst umkippe. Dabei bin ich aber auch nicht ungestört: Ich höre jede Klingel, die Ärzte kommen rein, Angehörige rufen an. Das erste Mal richtig durchatmen kann ich, wenn die Schicht kurz nach zwei Uhr vorbei ist.

Bei uns kommen bis zu 32 Patienten auf zwei examinierte Pflegekräfte – obwohl wir frisch operierte Kinder und ältere Menschen haben, die krebskrank sind. Das heißt, wir versorgen die Menschen nur noch, kümmern können wir uns nicht mehr um sie. Die Zuwendung fällt komplett weg. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Wir machen Fließbandpflege.

Der permanente Stress ist so groß, dass viele Pfleger, selbst junge, ausgebrannt sind und kündigen, weil sie sagen: Das halte ich nicht auf Dauer aus. Allein in meinem Bereich haben im vergangenen Jahr drei Kollegen gekündigt. Es ist ja nicht nur die Pflege, ich muss auch jeden Schritt dokumentieren. Das hat extrem zugenommen. Meistens hat man aber gar nicht die Zeit dafür. Ich kenne viele Kollegen, die das vor oder nach ihrer Schicht machen – also in ihrer Freizeit –, weil sie sagen: Ich schaffe es sonst nicht.

Krankenschwester, 53 Jahre

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018