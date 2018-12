Wochenlang standen sie in der Kälte. Vom Maidan aus, dem Hauptplatz in Kiew, wollten sie im Jahr 2013 nach Europa, mit aller Kraft. Weg vom ukrainischen System aus Korruption und Machtmissbrauch, raus aus der Kontrolle Moskaus. Was ist fünf Jahre später daraus geworden – ein Besuch vor Ort.

Wenn sie redet, dann zieht sie Zahlen herbei. Daten, an denen sie sich festhält. An denen sie zeigen will, wofür sie kämpft: mit der Verwaltung, mit dem System in der Ukraine. Natalja Pipa (kleines Bild) streicht sich die blonde Strähne aus dem Gesicht und sagt mit ihrer strengen Stimme: „Wir müssen die Politik von unten her verändern.“

Sie war 30, als sich im November 2013 einige Hundert Studenten auf dem Maidan versammelten, dem Unabhängigkeitsplatz mitten in Kiew. Aus den friedlichen Protesten waren acht Wochen später Straßenschlachten geworden, schließlich fielen Schüsse. Der Kampf gegen die Bevormundung und für das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union (EU) wich Gewalt und Tod. Die Ukraine verlor die Krim, verlor mehr als 10 000 Menschen im Krieg an der Grenze zu Russland. Auch heute noch wird in der Ost-ukraine nahezu täglich geschossen, getötet, gestorben.

Pipa stand nicht auf dem Maidan, der Maidan war zu ihr gekommen. In Särgen von Freunden. Hierher nach Lemberg, Lwow, Lwów, Lwiw. Die Stadt tief im Westen der Ukraine trägt viele Namen, in jedem Pflasterstein spiegelt sich die Geschichte der Hauptstadt des untergegangenen Königreichs Galizien, dieses schmutzig-schönen Klein-Wiens.

Eine neue Dynamik

Tausende Besucher haben die Stadt mittlerweile für sich entdeckt. Im Plattenbauviertel von Pipa, diesem „Zweiten Lwiw“ fernab der Vorzeige-Altstadt, wie die Menschen hier sagen, finden sich kaum Touristen. Eine gebrechliche Straßenbahn ruckelt in den Südosten der Stadt, nach Sychiw, mehr als 120 000 Menschen wohnen in den Mehrgeschossern, die in den 1980er Jahren hochgezogen wurden. Der sowjetische Paternalismus hatte sich nach der Unabhängigkeit der Ukraine auch hier vielfach gehalten. Bis zum Maidan. Gewissermaßen bis Pipa vor einer Brachfläche ihres Sychiw stand und verstand: Der Geist des Maidan weht auch hier, zwischen den Buden mit Teigtaschen und Kaffee, entlang der nicht gepflasterten Wege.

Die neue Dynamik erfasste vor fünf Jahren all jene – in Lwiw, in Kiew, in Charkiw, in Odessa, in Schitomir, ja quer durch die Ukraine –, denen bewusst wurde: „Wir sind das Land.“ Ein Land, das dafür kämpft, ein altes System von persönlichen Seilschaften hinter sich zu lassen, um eine funktionierende demokratische Ordnung herzustellen. Pipa gründete eine Nichtregierungsorganisation, „Kraschtschy Sychiw“ nannte sie sie, „Schönes Sychiw“. Sie hat mittlerweile 20 Mitglieder. Sie wollen als Bürger bei der Gestaltung des öffentlichen Raums mitreden. Nichts Spektakuläres eigentlich – und doch so besonders.

Fährt man dieser Tage durchs Land, trifft man auf Gesichter, die vor Optimismus sprühen, die überschwänglich von ihren selbst entwickelten Programmen erzählen, mit denen sie den Geldeinnahmen von Politikern nachgehen, die erklären, wie sehr sich die Ukraine von einem zentralistischen Machtapparat zu dezentralen kleinen Verwaltungseinheiten verändert. „Als Bürger können wir etwas beeinflussen, schon das Wissen darum ändert das Bewusstsein“, sagen die Menschen dann, in Lwiw im Westen wie in Charkiw im Osten.

Gleichzeitig macht sich eine bleierne Müdigkeit breit. Eine Enttäuschung, ja auch Aggression. Das alte System der Oligarchie beherrscht weiter die Politik. Die Akzente hätten sich verschoben, die Strukturen sich aber nicht geändert. Der Anti-Korruptionskampf ist in Gang, wird von der Politik aber gebremst. Bildungs- und Gesundheitsreform kommen nicht voran. Aktivisten und Journalisten sind Angriffen ausgesetzt, manche verlieren bei ihrem Einsatz für eine demokratische Ukraine sogar das Leben, die Aufklärung der Fälle wird verschleppt.

Die Gaspreise haben sich verachtfacht, in mehreren Stadtteilen von Charkiw gibt es selbst jetzt noch keine warme Heizung. Draußen sind derweil minus zehn Grad. Julia Timoschenko, die Widersacherin des Präsidenten Petro Poroschenko, weiß solche Sorgen gekonnt aufzunehmen. Die einstige „Gasprinzessin“ und frühere Ministerpräsidentin verspricht den Menschen niedrige Gaspreise und gewinnt Herzen – samt einer Top-Position bei Umfragewerten. Im März 2019 wählen die Ukrainer ihren Präsidenten, trotz dem nun für 30 Tage verhängten Kriegsrecht im Land. Poroschenko ist höchst unbeliebt.

Einsatz gegen Korruption

„Wir sehen kleine Schritte, aber keinen großen Wurf, auch keine Strategie für die Krim und die Ostukraine“, sagt Julia Mostowa, die Chefredakteurin der Wochenzeitung „Dserkalo Tyschnja“ in ihrem Büro in Kiew. In einer Mischung aus sowjetischer Schuldirektorin und Helmut Schmidt erklärt sie mit Zigarette in der Hand die „ukrainische Mentalität“: keine lange Staatlichkeit, über Jahrhunderte von fremden Mächten beherrscht, da lerne man, nur auf den engsten Kreis aus Familie und Freunden zu vertrauen. Das wirke sich bis heute aus, so dass lediglich Wirtschaftsinteressen Einzelner die Politik im Land prägten.

Aufstrebende Jung-Politiker, die vom Maidan direkt ins Parlament einzogen? „Tolle Leute. Aber sie schaffen es nicht, sich zu vereinigen“, sagt Mostowa. Die Zivilgesellschaft sei ebenfalls fragmentiert. Das bedauern selbst die, die sich täglich einsetzen – für wenig Lohn, mit viel Enthusiasmus. Für die Alten, die Kranken, die Kinder. Oft gegen Korruption und manchmal einfach nur für Holzbänke in einem Park.

