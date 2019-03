„Wir müssen mehr für die politische Bildung tun“

In Winnyzja wurde der ukrainische Präsident Petro Poroschenko das, was er ist: ein Politiker, der auch seinen Geschäftsinteressen nachgeht. Hier fliegen ihm die Herzen zu – im Kampf gegen die ewige Herausforderin Julia Timoschenko und den Komiker Wladimir Selenski.

Jetzt hilft nur der liebe Gott. Gott, der die Ukraine beschützen solle. Vor Krieg, vor Aggression, vor Moskau. Petro Poroschenko hat sein Wahlvolk lange warten lassen. Tausende sind zur Stadtverwaltung in Winnyzja gekommen, dieser noch im Mittelalter gegründeten Stadt, 250 Kilometer südwestlich von Kiew gelegen.

„Büchlein“ nennen sie das bombastische Gebäude aus der Sowjetzeit, weil die beiden Flügel wie ein aufgeschlagenes Buch aussehen. Poroschenko nimmt ein Bad in der Menge. Ein Auftritt voller scharfer nationalistischer Töne, die sein Verdienst der vergangenen fünf Jahre als Präsident zusammenfassen sollen. „Armee, Sprache, Glaube – das ist die ukrainische Identität“, ruft er in die Menge.

Garant für Stabilität

Damit verkauft er sich als Stabilitätslieferant, als einer, der sein Land auch im Westen populär gemacht hat. Er hat die einst marode Armee reformiert, er sorgt für die Stärkung der ukrainischen Sprache, er kämpfte für die Eigenständigkeit der ukrainischen Kirche, und wie ein Prediger machte er Stimmenfang in den Gotteshäusern des Landes. Stimmen, die er bitter nötig hat, wenn er morgen wiedergewählt werden will.

Fünf Jahre nach der Revolution auf dem Kiewer Maidan sind viele Menschen enttäuscht von verschleppten Reformen, sind zermürbt vom Krieg im Osten ihres Landes, von der allgegenwärtigen Korruption. 39 Kandidaten gibt es, der Stimmzettel ist knapp 80 Zentimeter lang. „Glauben Sie daran, dass wir die Armut bekämpfen“, ruft Poroschenko in Winnyzja.

Winnyzja ist die politische Heimat Poroschenkos. Hier wurde er das, was er ist: ein Politiker, der auch gern Geschäftsmann ist. Hier machte er sein Geld mit seinem Süßwaren-Imperium „Roshen“. Drei seiner Fabriken versorgen die Menschen mit Arbeitsplätzen. Die Uferstraße am Fluss, der riesige Springbrunnen darin, selbst die Spielplätze in der Stadt tragen den Namen Roshen.

„Rational betrachtet ist Poroschenko der angemessenste Kandidat, mag er auch nicht ideal sein“, sagt Juri Temirow in seinem Universitätsbüro unweit der Kathedrale von Winnyzja. Einst hatte der Historiker in Donezk unterrichtet. Dann kamen die Separatisten, es kam der Krieg. Mit seiner Fakultät war Temirow nach Winnyzja gezogen, in diese quirlige Stadt mit 400 000 Einwohnern. „Hier bekamen wir Räume, Unterstützung. Doch es schmerzt, weil wir so viel verloren haben. Die Labore, die Bibliotheken.“

Temirow rügt die „kollektivistisch-paternalistische Haltung“ vieler Ukrainer. Diese Haltung liefere die Grundlage für Populismus: dass ein Komiker wie Wladimir Selenski, ein Polit-Neuling mit Witz, aber ohne Programm, bei Umfragen auf Platz eins landet; dass Julia Timoschenko die die Halbierung von Gaspreisen verspricht.

Ein Land im Umbruch

„Die Hauptgefahr in unserem Land“, so sagt es Temirow, „ist nicht die Korruption. Die Hauptgefahr ist die unterentwickelte politische Kultur. Gerade im Donbass denken die Menschen, der Staat müsse dieses und jenes machen, irgendjemand müsse dieses und jenes geben. Der Präsident wird selbst für zerborstene Rohre im Haus verantwortlich gemacht oder die kaputte Glühbirne im Flur.“ Der Staat aber müsse lediglich gute Bedingungen für die Selbstentfaltung der Menschen schaffen, für sein Leben verantwortlich sei man selbst.

Switlana Jarowa würde nicken. Früh hatte sie begriffen, dass nichts ohne Engagement geht. Die heute 27-Jährige wurde vor drei Jahren jüngste Stadtabgeordnete von Winnyzja, für eine Partei, die eher ein Zusammenschluss von Initiativen ist. Jarowa studierte Jura. Dann war ihr Land im Umbruch, es war plötzlich vieles möglich, auch, dass eine sehr junge Frau in der städtischen Politik mitmischt.

„Ich war so skeptisch, dachte, alle Politiker seien korrupt. Doch die Menschen wählten mich, sie vertrauten mir“, erzählt sie im Jugendzentrum „Quadrat“ mitten in der Stadt. Es ist ein Stück weit ihr Projekt, eine bunte, behindertengerechte Kreativzone mit 3-D-Druckern, einem Tonstudio, Co-Working-Plätzen, einem Vortragsraum.

Es gibt Konzerte, Vorträge, Ausstellungen, Start-ups können hier Projekte besprechen, Jugendliche auch für Hausaufgaben recherchieren. Ohne zu bezahlen. Finanziert wird „Quadrat“ von der Kreisverwaltung. „Wenn man Ideen hat, kommt man in Winnyzja sehr weit“, sagt die junge Abgeordnete, die auf kleine Schritte setzt. „Wir müssen mehr für die politische Bildung der Jugend tun.“ Der Zuspruch für Komiker Selenski mache ihr Angst: „Er ist das Ergebnis abwesenden politischen Bewusstseins in unserem Land und soll lieber Serien produzieren. Das kann er gut.“ Als Präsident wünsche sie sich einen „sattelfesten Menschen – einen wie Petro Poroschenko“.

