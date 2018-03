Anzeige

Nun befasst sich ja auch der Internationalen Staatsgerichtshof in Den Haag damit. Wissen Sie, wie weit dort die Entscheidungsfindung inzwischen ist?

Bancoult: Bis Ende Januar dieses Jahres hatten beide Seiten Zeit, den Richtern ihre Standpunkte darzulegen. Jetzt können wir nur abwarten. Aber ich glaube trotz der rechtlichen Odyssee der vergangenen Jahrzehnte noch immer an die Gerechtigkeit. Daran, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass Großbritannien am Ende auch die Verantwortung für dieses Unrecht, das uns geschehen ist, übernehmen muss.

Mauritius hat ja bereits bekundet, dass es nichts gegen eine Verlängerung des Pachtvertrags mit dem US-Militär auf Diego Garcia hätte, wenn Chagos tatsächlich irgendwann einmal zum Staatsgebiet gehören sollte. Wäre das auch für Sie denkbar?

Bancoult: Wir haben nichts dagegen. Wir fordern in keinster Weise, dass der Stützpunkt geschlossen wird. Für uns steht das nicht im Widerspruch zu unserer Rückkehr. Wir könnten uns mit dem Militär arrangieren. Schon jetzt leben und arbeiten Leute aus aller Welt auf Diego Garcia, andere legen mit ihrer Jacht an den anderen Inseln an. Nur uns Ureinwohnern wird der Zutritt verwehrt. Warum? Das können wir nicht begreifen. Wir sind doch keine Terroristen! Aber wir dürfen nicht einmal die Gräber unserer Eltern besuchen. Es ist einfach eine Schande.

Die britische Regierung organisiert ja mittlerweile sogenannte „Kulturerbe“-Besuche für kleine Gruppen von Chagossianern. Aber soviel ich weiß, boykottieren sie diese Initiative.

Bancoult: Natürlich. Das ist doch reiner Hohn. Wir sind auf diesen Inseln geboren worden. Sie sind unsere Heimat. Wie jeder Mensch der Welt sollten wir die Möglichkeit haben, dorthin zu fahren, wann immer wir mögen. Wir brauchen keine Einladung der Briten.

Wenn Sie eines Tages zurückkehren könnten, wie stellen Sie sich dann die Zukunft auf Chagos vor?

Bancoult: Wir träumen nicht nur davon, wir haben konkrete Pläne. Fischerei, Tourismus und Catering für die Amerikaner könnten Arbeitsplätze zu schaffen. Das Potenzial ist groß. Man muss uns nur lassen. Bis dahin kämpfen wir weiter. Es geht hier schließlich um unsere Würde und Menschenrechte. Aufgeben ist keine Option.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018