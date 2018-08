„Wir sind in Deutschland oft besonders genau“

Anzeige

Die Zahl der professionellen Teilnehmer der Veranstaltung übertrifft die der Bürger bei weitem. Zudem begünstigt das Format den etwas einseitigen Verlauf. Merkel steht, hat immer ein Mikrofon in der Hand. Die Bürger sitzen und müssen warten, bis sie dran sind. Die Leute stellen meist nur kurze Fragen. Keiner gibt eine Stellungnahme ab oder reitet gar eine Attacke. Wieso verkauft sich Europa so schlecht? Wie wird Deutschlands Wirtschaft den Brexit verkraften? Was kann man gegen den Mangel an Pflegekräften tun? Wie werden die kleinen Agrarbetriebe gefördert? Es sind Steilvorlagen für die Kanzlerin, Stichworte, nach denen sie jedes Mal ihre Politik ausführlich erklären kann.

Die Rechten, sonst in Thüringen keine Mangelware, sind in der Runde nicht vertreten. Wenn kritische Fragen kommen, dann sind sie eher links angehaucht. Dass Deutschland und Europa zu wenig für die Umwelt tun, bemängelt zum Beispiel eine junge Frau, die hinzufügt: „Was soll ich meinen Kindern mitgeben, wenn hier alles verbrannt ist?“ Merkel referiert sofort die Leistungen der EU für den Naturschutz oder gegen Plastik. „Da ist Europa schwer hinterher.“

Das umstrittenste Thema, die Flüchtlinge, kommt zwar vor, aber nicht im Sinne der Gegner der Merkelschen Politik. „Wie kann die Integration der Zuwanderer besser gelingen?“, will eine Frau wissen. Und ein Mann kritisiert, dass im Jahr 2014 die Mittel für die Lager des UN-Flüchtlingshilfswerks gekürzt wurden, auch von Deutschland, was die Flüchtlingswelle erst mit ausgelöst habe. Merkel gibt unumwunden zu, „dass auch wir damals Riesenfehler gemacht haben“. Zu ihrer Entscheidung vom Herbst 2015 aber, die Ungarn-Flüchtlinge nicht abzuweisen, steht sie.

Bevor die 55 Bürger mit Merkel zusammengebracht werden, nehmen sie an einem „Vorbereitungs-Workshop“ teil. Schon fünf Minuten bevor es losgeht, haben alle an runden Tischen Platz genommen. „Das flutscht ja prächtig“, sagt die Moderatorin von einer Münchener Coaching-Agentur zufrieden. Von außen beobachten rund zehn Mitarbeiter des Kanzleramtes, was die Leute mit dicken Filzstiften zu vorgegebenen Leitfragen auf grüne Kärtchen schreiben. Als abgestimmt wird, finden 49 Teilnehmer, dass Europa ihnen mehr Vorteile bringe. Nur drei sehen mehr Nachteile. Die Moderatorin sagt zum Schluss: „Jetzt habe ich Sie da, wo ich Sie haben wollte. Sie diskutieren fleißig.“ Alles werde ausgewertet und am Ende irgendwie sogar im Europarat von den EU-Regierungschefs besprochen werden, verspricht sie. Die Veranstaltung ist schließlich Teil einer europaweiten Aktion, die bis zum Herbst läuft. Alles wird im Fernsehen übertragen.

Merkel merkt man an, dass ihr das bewusst ist. Launig redet sie und bürgernah. Als es um europäische Bürokratie geht, sagt sie: „Was glauben Sie, was ich mich schon mit Bananen beschäftigen musste.“ Mit der Größe, mit der Krümmung. Bürokratieabbau in Europa begrüßt sie grundsätzlich, sagt aber zugleich: „Wir haben auch den Eindruck, dass wir in Deutschland oft auch besonders genau sind.“

Eine junge Frau wagt es schließlich doch, der Kanzlerin kritischer zu kommen. Bei der letzten Wahl habe die CDU doch Abstriche machen müssen, viele hätte bei der AfD ihr Kreuz gemacht, „wie so ein Hilferuf“. Wie sie diese Wähler denn zurückgewinnen wolle. Merkels Antwort: „Nicht immer darüber reden, welche Probleme noch nicht gelöst sind, sondern einfach lösen. Machen.“

