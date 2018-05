„Wir werden hier zum Mekka für Erfinder und Gründer“

Anzeige

Tradition und Kreativität

So etwas geht nur in Shenzhen, der heißesten Industriemetropole auf dem Planeten, die Bundeskanzlerin Angela Merkel aus genau diesem Grund heute für mehrere Stunden besucht. Dort geht durcheinander, was andernorts getrennt ist: Großindustrie und Neugründungen, Start-ups und etablierte Betriebe. Chinas Wirtschaftsentwicklung erklimmt dort gerade eine neue Stufe.

In westlichen Ländern verbreitet sich gerade das Wort „Maker“ für Tüftler, die an potenziellen Hitprodukten basteln. In Shenzhen waren Fabrikanten schon Maker, als das Wort noch gar nicht erfunden war. Und während die Vorreiter der neuesten Trends in Kalifornien, London und Berlin neuerdings eine Abkehr vom Schutz geistigen Eigentums fordern, sind ihnen die Leute in Shenzhen ebenfalls schon weit voraus: Um das Copyright haben sie sich ohnehin nie groß gekümmert.

Auch Unternehmer Wu hat mit Kopien bestehender Produkte angefangen, achtet aber inzwischen streng auf Originalität. „Nur mit eigenen Ideen kommen wir hier in Shenzhen auf die nächste Stufe.“ Umgekehrt sei es ihm gleichgültig, wenn andere seine Ideen übernehmen. „Man muss halt besser sein.“

Sein Geld verdient Wu dabei mit eher herkömmlichen Produkten: Er beliefert Automarken mit Navigationssystemen und bietet PCs im Streichholzschachtel-Format an. Damit hält er die 200 Mitarbeiter in seinem Fabrikgebäude in Lohn und finanziert die Suche nach dem neuen Hit-Produkt. „Wir sind hier immer noch ziemlich geerdet.“ Noch vor sieben Jahren war seine Firma selbst eine Neugründung mit vielen Ideen, aber ohne Geld und Referenzen.

Die wachsende Gemeinschaft von Gründern und Bastlern profitiert von der Nähe zu den gut 20 000 Elektrofirmen der Stadt. Zwischen den zwei Polen zucken kreative Blitze: Die Verfügbarkeit all der Teile, die für ein neues Produkt nötig sind, macht Shenzhen zum Paradies für Selbermacher. Sie finden in den Großmärkten des legendären Huaqiangbei-Elektroviertels genau den Schalter, Lichtleiter oder Widerstand, von dem sie in der Nacht zuvor geträumt haben – ganz real zum Anschauen und Anfassen. Shenzhen ist das Silicon Valley für Hardware.

Start mit Raubkopien

Die Mischung macht Shenzhen unwiderstehlich. „Jeder, der das hier sieht, ist sich einig: Shenzhen ist die Wucht“, sagt David Li, Chinas profiliertester Netzwerker in Sachen Open Source, also der Bewegung zur Aufhebung der Patent-Grenzen. „Die Stadt ist eigentlich ein einziger gigantischer Maker-Space.“ Li ist schon seit 20 Jahren in der Szene unterwegs und gilt als Chinas Pionier in Sachen kreatives Selbermachen. Mit dem „Open Innovation Lab“, der offenen Innovationswerkstatt, hat er in Shenzhen eine Schaltstelle für die örtlichen Schrauber gegründet.

Li zufolge speist sich die Magie von Shenzhen aus der Geschichte der Stadt. Unternehmer wie Wu haben bis vor Kurzem überwiegend raubkopierte Produkte angeboten – sogenannte Shanzhai-Ware. Das Wort bedeutet „Räubernest“ und spielt auf die chinesische Geschichte an, als die Bewohner abgelegener Ortschaften sich nicht um die Vorgaben der Obrigkeit geschert haben.

Vorbildliche Zusammenarbeit

Außerdem klingt „Shanzhai-Ware“ im örtlichen Dialekt wie „Shenzhen-Ware“ – ein Synonym für Android-Telefone, die aussehen wie iPhones, MP3-Spieler, auf denen SQNY steht oder die Spielkonsole „Wini“ ganz im Design des Originals von Nintendo. Die Entrepreneure hier würden jedoch umgekehrt nie erwarten, dass jemand einen weiten Bogen um ihre Ideen macht. Stattdessen wissen sie, dass sie ständig auf neue Verbesserungen kommen müssen, um am Ball zu bleiben.

„Wir werden hier zum Mekka für Erfinder und Gründer“, sagt Yang Yang von der Firma World Maker Group. Sie will Tüftlern den Zugang zur Massenproduktion in Shenzhen erleichtern.

Yang beschäftigt mit dieser Idee bereits 50 Personen. Professionelle Ingenieure sehen sich die liebevollen Entwürfe der Amateure an und verändern sie so, dass sie für die Produktion taugen. Sie kümmern sich um Zertifizierungen und helfen bei der Auswahl eines geeigneten Herstellers, zum Beispiel Wu Yebins Firma. „Wir realisieren den Traum von der günstigen Massenproduktion in China“, sagt Yang.

Yangs Beratungsfirma steht in Kontrast zu Wus Fabrik. Während Wus Unternehmen im Gewerbegebiet sitzt und zugunsten der Marge spart, wo es geht, sieht es bei Yang mehr so aus wie bei Google. Nierenförmige Sitzgruppen in der Kaffee-Bar mit viel Holz, Grün und Farbtupfern. Lichtdurchflutete Großraumbüros, Palmen und Wiesen vor Glasfronten. Das Gebäude sollte ein Golfhotel werden, doch der Investor hat es sich anders überlegt und vermietet die Flächen nun an Start-ups.

Neue industrielle Revolution

Der Kontrast setzt sich im Aussehen der Firmenchefs fort. Yangs Designer-Brille ist mit einer Computer-Fräse aus Öko-Holz geschnitzt. Und während Wu hektisch durch seine Werkhalle rennt und immer am Telefon hängt, plaudert der 33-jährige Industriedesigner Yang gern über den Wandel der Wirtschaftswelt.

In Shenzhen, glaubt Yang, zeichnet sich etwas Neues ab – „ein riesiger Sprung nach vorn“. Wie in einer chemischen Reaktion entstehe hier der Sprengstoff einer neuen industriellen Revolution. Das alte Entwicklungsmodell sei ausgereizt: Keiner brauche noch mehr Beton oder noch mehr Hochöfen. Jetzt sei die Stunde der Kreativen gekommen.

Solche Ideen erhalten derzeit Rückendeckung von ganz oben. Chinas Premierminister Li Keqiang hat auf einer hochoffiziellen Inspektionsreise durch Südchina vor zwei Jahren Bastler-Nester wie Yangs Firma besucht und sich dabei ablichten lassen, wie er sich mutig in seinem schwarzen Anzug auf selbst gefrästen Bluetooth-Stühlen niederlässt.

Im kommunistischen System des Landes ist ein Foto mit einem Top-Führer so gut wie ein Adelstitel kombiniert mit einer unbegrenzten Geschäftslizenz. Sofort nach dem Besuch hat die örtliche Regierung angefangen, Start-ups mit viel Geld zu fördern. Auch Yang kommt in den Genuss von Subventionen.

David Li wurde schon bei seinem ersten Besuch hier klar, dass Shenzhen anders ist als andere Start-up-Städte. Wenn er in Peking oder Schanghai Präsentationen zur Maker-Bewegung gehalten hat, hörten alle interessiert zu; es kamen dann die erwartbaren Fragen nach dem Schutz geistigen Eigentums und so weiter. Auch in Shenzhen hörten die Leute freundlich zu. Doch sie sagten am Ende nur: „Na und? So haben wir das hier schon immer gemacht.“

Netz an Beziehungen

Was hier wirklich zählt, ist das Netz von Bekanntschaften und Freundschaften. Gute Beziehungen, „Guanxi“, sind in China wichtiger als alles andere. Die Prototypen und Produkte in Shenzhen kommen mehr durch Guanxi zustande als durch genialen Schöpfergeist.

Die Gesundheitstasse des Maker-Fabrikanten Wu ist ein gutes Beispiel. Standardteile wie die Sensoren, der Bluetooth-Empfänger oder das drahtlose Ladeteil kommen von seinen üblichen Zulieferern. Seinem Bekannten, der Plastikteile im Spritzguss anfertigt, schickte er 3D-Modelle des Bodens und des Halters. Ein anderer Freund programmierte ihm die Software und die App. Ein Verwandter vermittelte ihm einen Keramik-Hersteller für die eigentliche Tasse.

Wu war stolz auf die Tasse. Umso enttäuschter war er, als sich das Ding nicht verkaufte – zu teuer. Doch das macht nichts. Wu schaut nach vorn. „Mir fällt jeden Tag etwas Neues ein“, sagt er. „Und irgendwann kommt der große Durchbruch.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018