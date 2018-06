„Wir wollen, dass diese Mörder bestraft werden“

Anzeige

Blutungen am Kopf

„Ich weiß nicht mehr, wie ich es überhaupt dorthin geschafft habe“, sagt der 57-Jährige heute. Er zeigt ein Foto seines Sohnes, wie er ihn dort vorfand: Murat, Offiziersanwärter, der Körper entstellt von Tritten, Schlägen, Messerstichen, das Gesicht geschwollen. Sedat Tekin unterschrieb damals ein Schreiben, datiert auf den 26. Juli 2016. Darin gibt er zu Protokoll: „Ich hatte meinen Sohn der Luftwaffenakademie in Istanbul Yesilköy anvertraut. Ich hole seine Leiche.“

Im Obduktionsbericht vom 16. Juli 2016, Istanbul, Bakirköy, steht: „Murat Tekin, geboren am 15.12.1994, tot aufgefunden am 16.07.2016“ – Blutungen und Stichwunden verursacht durch schneidende und bohrende Gegenstände; Blutungen am Kopf, im Gehirn, im Brustbereich; Prellung im linken Lungenflügel; Blutungen an beiden Armen und dem linken Bein. Todesursache: von Schlägen verursachte traumatische Verletzungen über den Körper verbreitet, Stichwunden und Druck auf Genick sowie Zuhalten von Mund und Nase, mechanische Erstickung.

In der Nacht des Putschversuchs gegen den gewählten Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vom 15. Juli 2016 starben mehr als 200 Menschen – viele davon Zivilisten. Sie wurden erschossen oder von Panzern überrollt. Es gab mindestens 2000 Verletzte. Allein auf der ersten Brücke über den Bosporus in Istanbul, die nun „Brücke der Märtyrer des 15. Juli“ heißt, starben 32 Zivilisten und zwei Polizisten.

Schockierender Umsturz

Das Volk habe sich den Putschisten in den Weg gestellt – diese Version der Geschichte der nächtlichen Abläufe erzählt vor allem Präsident Erdogan. Viele Aufständische starben in Gefechten mit der Polizei. Doch es gibt ungeklärte Fälle wie den Murat Tekins und seines Kameraden Ragip Enes Katran. Beide waren Schüler an der Luftwaffenakademie in Istanbul.

Sie wurden in der Putschnacht auf der Brücke vermutlich von einem Mob gelyncht. Doch in den Opferstatistiken tauchen sie nicht auf. Es läuft keine Ermittlung gegen mutmaßliche Täter. Murat und Ragip passen nicht in die Legende. Sie gelten als Verräter.

Der Umsturzversuch war ein Schock für viele in der Türkei. Er hat das Land grundlegend verändert. Er hat die Türken zunächst geeint gegen die Putschisten. Und dann, in zwei Jahren Ausnahmezustand, wieder gespalten. Für Sedat Tekin und seine Frau Sevkiye war der 15. Juli 2016 darüber hinaus der Tag, an dem sie begannen, das Vertrauen in ihren Staat, ihren Präsidenten und in die Gerechtigkeit zu verlieren.

Die Tekins wohnen in einem Arbeiterviertel in Izmir. Das Wohnzimmer gleicht einem Schrein für Murat: Fotos zeigen den Sohn im Fliegeranzug. Murat in Ausgehuniform. Murat mit Schulkameraden – und als kleiner Junge. Meistens schaut er ernst. Auf dem Fernseher liegt seine blaue Schirmmütze. „Unseren Sohn nennen sie Verräter, aber mein Kind ist ein Märtyrer“, sagt Murats Mutter Sevkiye Tekin.

Eine Einstufung als „Märtyrer“ bringt in der Türkei nicht nur finanzielle Hilfen für die Familie. Der Status bedeutet vor allem Ehre. „Verräter“ ist dagegen ein Stigma, das Murats Eltern nur schwer verkraften können. „So einen Putsch kann niemand akzeptieren, der sein Vaterland liebt“, sagt die 53-jährige Mutter. Die Schuldigen müssten vor Gericht gestellt werden. „Aber solche wie mein Kind, die sind unschuldig. Er hat sein Vaterland geliebt.“ Sevkiye Tekin spricht leise und bestimmt. Sie zieht ihr Kopftuch zurecht, wirkt ruhig. Ihr Mann dagegen läuft hin und her. Er schreit fast: „Wir wollen, dass diese Mörder bestraft werden.“

Erdogan erlässt Notstandsdekret

Kübra Aydin, eine Anwältin aus Istanbul, hat den Fall der Familie Tekin übernommen – ehrenamtlich. Sie sammelte Indizien: Videos, Bilder, Twitter-Nachrichten. Sie hat gefordert, die Identitäten hinter verdächtigen Einträgen im Internet offenzulegen. Sie stellte mehrere Anträge an die Staatsanwaltschaft in Istanbul. Der Staatsanwaltschaft wirft sie Ignoranz vor. Von einer Ermittlung ist bis heute nichts bekannt. Auch Vertreter von Regierung und Generalstab seien bei den Tekins nicht erschienen.

Im Dezember 2017 erließ Erdogan das Notstandsdekret 696. Es gewährt Menschen Straffreiheit, die sich gegen die Putschisten stellten. Auch solchen, die massiv gewalttätig wurden. Damit sind auch Murats mutmaßliche Angreifer geschützt.

Sedat Tekins Stimme überschlägt sich fast, als er über das Dekret spricht: „Zu sagen, ich stelle diese Mörder nicht vor Gericht, ist ein Verbrechen“, sagt er. Es gebe keine Gerechtigkeit im Land. „Alles wird von einer Person kontrolliert.“ Sedat Tekin und seine Frau hatten immer Erdogans islamisch-konservative AKP unterstützt.

Sedat Tekin zeigt ein Video, das mutmaßlich in der Putschnacht auf der Brücke aufgenommen wurde. Es ist Morgen. Jemand filmt mit dem Mobiltelefon und läuft im Laufschritt über die Brücke. Der Mann sagt: „Wir haben schon vier umgebracht, jetzt sind wir beim fünften. Hund!“ Man hört Schüsse. Er läuft auf eine Gruppe zu. Vor ihnen liegt ein lebloser Soldat. Der Kopf des Mannes ist von Blut überströmt. Mehrere treten auf ihn ein.

So lauten Twitter-Nachrichten vom Morgen des 16. Juli, gesammelt in den Unterlagen der Anwältin:

Nutzer A.V.: „Wir haben die Hunde des Fethullah (Gülen) erledigt.“ – „Wie sie geschrien haben, als sie starben. Das hättet ihr hören sollen.“ – „Wir haben die Soldaten schreiend verrecken lassen.“

Am 13. Juli 2016 telefonierte Sevkiye Tekin das letzte Mal mit ihrem Sohn. Er war auf dem Weg nach Yalova in ein Ausbildungscamp in der Nähe von Istanbul.

Die türkische Regierung ist der Überzeugung, dass Soldaten aus dem Umfeld der Gülen-Bewegung geputscht haben. Der islamische Prediger Fethullah Gülen selbst soll von den USA aus die Fäden gezogen haben.

Mitschüler angeklagt

Inzwischen wurde bekannt, dass der Geheimdienst MIT schon am Nachmittag des 15. Juli den Tipp eines Soldaten erhielt und von einem geplanten Aufstand von Soldaten wusste. Die Untersuchungskommission kommt zu dem Schluss, dass die Putschisten den Staatsstreich eigentlich nachts um drei Uhr durchziehen wollten, ihn aber vorzogen, weil sie verraten wurden.

Das Sommercamp, in das sich Murat verabschiedet hatte, liegt etwa anderthalb Autostunden von Istanbul entfernt. Seine Mitschüler haben ausgesagt, dass die Kommandeure sie nachts wecken ließen und in Busse verfrachteten. Man habe ihnen gesagt, es handele sich um eine Nachtübung, und brachte sie zur Brücke. Dass der Umsturzversuch da schon voll in Gang war, hätten sie nicht gewusst.

Wegen der Vorfälle auf der Brücke sind 143 Soldaten angeklagt, zum Beispiel wegen Umsturzversuchs. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Unter den Angeklagten sind 48 Mitschüler Murats, allesamt in Untersuchungshaft. Würde Murat noch leben, stünde er wahrscheinlich auch vor Gericht.

Sedat Tekin hat die Leiche seines Sohnes von Istanbul nach Izmir gebracht. Neben Murats Grab, wenige Kilometer vom Haus der Familie weg, weht eine türkische Flagge. „Auf diese Art zu sterben, hat niemand verdient“, sagt seine Mutter. „Der Staat muss vor uns Rechenschaft ablegen. Dafür kämpfen wir.“

