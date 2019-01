Wirtschaft boomt, Schuldenberg wächst

Als Trump das Amt übernahm, fiel ihm eine Volkswirtschaft mit Vollbeschäftigung und erstmals steigenden Löhnen in den Schoß. Mit der Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses setzte der Präsident dann eine Steuerreform durch. Für die Unternehmen erwies sich die Senkung des Steuersatzes von 35 auf 21 Prozent als Geldsegen. Die versprochenen Lohnerhöhungen für die Beschäftigten fielen deutlich bescheidener aus. Die Steuerreform half dem Aktienmarkt, bevor die Handelspolitik ihn auf eine Talfahrt schickte. Das große Problem besteht in der fehlenden Gegenfinanzierung. Der Schuldenberg wuchs um weitere zwei Billionen auf 21,9 Billionen Dollar an.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019