Wirtschaft scheut harten Bruch

Rhein-Neckar.Saudi-Arabien hat im Vergleich zu westlichen Ländern großen Aufholbedarf bei Investitionen. Bilfinger-Vorstandschef Tom Blades bezeichnet den Nahen Osten als eine der Kernregionen für den Mannheimer Servicekonzern. Kunden kommen unter anderem aus der Ölindustrie. Noch ist der Anteil Saudi-Arabiens am Gesamtumsatz gering. Bilfinger sieht mittelfristig ein Wachstumspotenzial im Nahen Osten.

Auch der Walldorfer Softwarekonzern SAP hält an seinem Engagement in Saudi-Arabien fest. „Der Fall Khashoggi macht uns zutiefst betroffen, auch wir halten eine umfassende Aufklärung aller Tatumstände für unerlässlich“, sagt eine Sprecherin. Gleichzeitig macht sie klar: „Wir stehen zu unseren Kunden in Saudi-Arabien, sie erwarten und verdienen zurecht unser verlässliches Engagement in ihrem Markt.“

SAP hat im Frühjahr sein erstes Rechenzentrum in Saudi-Arabien eröffnet. Man rechne dort mit hohen Wachstumschancen, sagte Finanzchef Luka Mucic vor Kurzem der Nachrichtenagentur Reuters. Auch er stellte zum Fall Khashoggi klar: SAP könne wegen „eines solchen isolierten Anlasses“ nicht seine langjährigen Verpflichtungen in Frage stellen. Der Konzern hatte Mucic zufolge anders als im vergangenen Jahr nicht vor, auf der Investorenkonferenz in Riad vertreten zu sein.

Konjunktur holt auf

Die Bedeutung Saudi-Arabiens als deutscher Handelspartner ist derzeit (noch) überschaubar. Das Land hat in den vergangenen Jahren einen wirtschaftlichen Abschwung erlebt. Langsam aber sicher dürfte es nun wieder aufwärtsgehen. „Der Internationale Währungsfonds rechnet in seiner Oktober-Prognose für das Jahr 2018 mit einem Wachstum der saudischen Wirtschaft um 2,2 Prozent“, sagt Matthias Kruse, Geschäftsführer International bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Mannheim.

Bis 2017 spiegeln die Exporte aus der Region den wirtschaftlichen Abschwung wider. Sie reduzierten sich von knapp zwei Milliarden Euro im Jahr 2015 um mehr als die Hälfte auf nur noch gut 850 Millionen Euro. Kruse erklärt: „Der Anteil der Ausfuhren nach Saudi-Arabien machte damit rund 0,4 Prozent der Gesamtexporte aus.“

So schnell scheinen die Exporte auch nicht zu wachsen. Denn zwischen Januar und August 2018 verkauften Unternehmen aus Baden-Württemberg Waren im Wert von 522 Millionen Euro nach Saudi-Arabien – etwa sechs Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018