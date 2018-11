Wladimir Putin schweigt noch

Der Kreml sieht in dem von der Ukraine verhängten Kriegsrecht eine Gefahr für die Sicherheitslage in der Ostukraine. Dies könnte zu einer Eskalation führen, warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gestern in Moskau. Die Spannungen in der von Separatisten kontrollierten Konfliktregion könnten weiter zunehmen. „Das ist eine innere Angelegenheit der Ukraine“, sagte Peskow.

Russlands Präsident Wladimir Putin will sich nach Angaben seines Sprechers erst in den nächsten Tagen öffentlich zu den neuerlichen Spannungen äußern. „Der Präsident wird dies tun, wenn er es für notwendig hält.“ Es sei aber eine sehr ernste Angelegenheit für ihn, sagte Peskow. Eine Gelegenheit könnte sich am Wochenende beim G20-Gipfel in Argentinien bieten. dpa

