Wo Menschenrechte nebensächlich sind

An Selbstbewusstsein scheint es Salvador Nasralla nicht zu mangeln. Der bei den umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Honduras vor einigen Monaten knapp unterlegene Linkspolitiker gründete vor wenigen Wochen wieder einmal eine neue Partei. Diesmal trägt sie den Namen „Salvador de Honduras“ (Retter von Honduras).

Honduras Christen finden das allerdings weniger überzeugend, ist nach ihrer Lesart doch das Retten und Erlösen eher die Kernkompetenz von Jesus Christus, der in diesen Breitengraden den Namen „Salvador“ für sich beansprucht. Entsprechend groß sind die Proteste.

Es ist nicht die einzige Überraschung, mit der Nasralla zuletzt aufwartete. Im Frühjahr gab es einen heftigen Streit mit Manuel Zelaya, einst selbst honduranischer Präsident und 2009 von rechten Kräften in einer Art Staatsstreich aus dem Amt gejagt. Zelaya und Nasralla bildeten bei den Wahlen die Opposition gegen Amtsinhaber Juan Orlando Hernández, der im Dezember 2017 die Wahl gewann. Schon die Kandidatur von „JOH“ wie sie ihn in Honduras nennen, war umstritten: Die Verfassung untersagt eine weitere Amtszeit, doch Hernández gelang es, wie in Lateinamerika inzwischen üblich, mit Hilfe juristischer Tricks die Verfassung auszuhebeln und erneut anzutreten.