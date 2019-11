Wo neue Windräder gebaut werden könnten

Nach sieben Jahren Planungszeit, 1870 Stellungnahmen mit 10 400 Gegenargumenten hat der Planungsausschuss des Verbands Region Rhein-Neckar am Mittwochnachmittag den Teilregionalplan Windenergie beschlossen. Was bedeutet das? Ein Überblick.

Was steht im Teilregionalplan, und was bedeutet das?

Dort sind sogenannte Vorranggebiete für die Windenergie festgelegt. Das bedeutet, dass diese Flächen prinzipiell geeignet sind, um dort Windräder aufzustellen.

Werden jetzt auf allen Vorranggebieten Windräder aufgebaut?

Nicht unbedingt. Das geschieht nur, wenn ein privater Investor dort die Errichtung einer Anlage beantragt. Und selbst dann muss das Vorhaben nochmals im Detail geprüft und von den Behörden genehmigt werden. Allerdings sind die Chancen, einen positiven Bescheid zu erhalten, durch die Ausweisung als Vorranggebiet wesentlich höher.

Dort gibt es teilweise aber doch schon Windräder. Wie viel Platz ist dann überhaupt noch?

Zurzeit gibt es in der Rhein-Neckar-Region etwa 110 bis 120 Windräder. Die nun ausgewiesenen Vorrangflächen bieten nach Angaben eines Sprechers der Metropolregion Platz für rund 30 bis 40 weitere.

Sind auf den übrigen Flächen Windräder ausgeschlossen?

Nein, nicht vollkommen. Das ist etwas kompliziert, weil es von Bundesland zu Bundesland verschieden ist: In Hessen dürfen außerhalb der Vorranggebiete keine Anlagen errichtet werden. In Rheinland-Pfalz gibt es zudem explizite Ausschlussgebiete wie beispielsweise den Pfälzerwald, den Haardtrand oder Naturschutzgebiete. Auf den restlichen Flächen sind die Kommunen dafür zuständig, eigene weitere Pläne zu erstellen. In Baden-Württemberg gilt dies ebenfalls für alle Gebiete, die nicht als Vorrangflächen gekennzeichnet sind. Das bedeutet: Wenn das Landratsamt nach eingehender Prüfung eine Genehmigung erteilt, könnten theoretisch auch dort Windräder errichtet werden. Angesichts des überschaubaren Potenzials und der politischen Brisanz des Themas gilt das jedoch als eher unwahrscheinlich.

Ist der Beschluss des Planungsausschusses das letzte Wort in der Sache?

Nein, er ist aber eine wesentliche Vorentscheidung. Damit der Plan rechtskräftig wird, muss ihn noch die Verbandsversammlung der Region Rhein-Neckar, in der die wesentlichen politischen Entscheidungsträger sitzen, absegnen. Das soll bei der Sitzung am 11. Dezember geschehen. Nach der Verabschiedung im Planungsausschuss geht man bei der Metropolregion jedoch davon aus, dass die Versammlung ebenfalls zustimmen wird. Das allerletzte Wort hat dann das baden-württembergische Wirtschaftsministerium als Genehmigungsbehörde. Im Vorfeld ist auch von dort Unterstützung signalisiert worden. In Hessen müssen darüber hinaus die dortigen Gremien den Vorschlag annehmen.

In der Bundespolitik wird zurzeit doch auch über das Aufstellen von Windrädern gestritten. Kann das den regionalen Plan nochmals beeinflussen?

Theoretisch ja, wenn ein neues Gesetz erlassen wird. Der aktuell vorliegende Entwurf hat nach Angaben eines Sprechers der Metropolregion jedoch voraussichtlich keine Auswirkungen auf den regionalen Plan.

Warum erstellt die Metropolregion überhaupt solch einen Plan?

Weil die Bundesländer, in deren Zuständigkeitsbereich die Windkraft eigentlich fällt, die Regionen dazu verpflichtet haben.

Wie ist der Windkraft-Plan zustande gekommen?

Erste Vorüberlegungen gab es bereits 2008 im Zuge der Erstellung eines einheitlichen Regionalplans für das Rhein-Neckar-Gebiet. 2012 wurde die Windkraft dann davon ausgeklammert, weil sich abzeichnete, dass das Thema sehr komplex und umstritten ist. Seit 2012 arbeitet die Metropolregion am sogenannten Teilregionalplan Windkraft. Dazu hat sie potenzielle Flächen identifiziert und sich darüber immer wieder mit den jeweiligen Kommunen und Bundesländern ausgetauscht.

Warum hat das alles so lange gedauert?

Zum einen, weil das Vorhaben sehr komplex ist. Zum anderen, weil sich die rechtlichen Grundlagen durch politische Beschlüsse in den beteiligten Bundesländern immer wieder geändert haben. Ein weiterer wesentlicher Grund ist auch, dass es zunehmend große Widerstände gegeben hat. Insgesamt sind im Laufe des Verfahrens 1870 Stellungnahmen eingereicht worden, in denen mit 10 400 Argumenten Veränderungen beantragt worden sind. Mit allen mussten sich die Verantwortlichen auseinandersetzen. So drehte der Plan drei Runden, musste also bis zur jetzigen Verabschiedung dreimal offen ausgelegt werden.

Woher kamen die ganzen Einwendungen?

Größtenteils von den Bürgern, die rund zwei Drittel der Stellungnahmen verfasst und sich vielerorts zusammengeschlossen haben. Rund ein Dutzend Bürgerinitiativen hat sich in der Region gegen die Windkraft gegründet – nach Angaben eines Sprechers der Metropolregion hauptsächlich in Hessen und Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz habe es keine gegeben. Die Kritiker führen vor allen Dingen drei Argumente ins Feld: dass die Windräder durch Lärm und für Menschen nicht hörbare Frequenzen (Infraschall) die Gesundheit von Anwohnern beeinträchtigen; dass sie tödliche Fallen für Vögel und andere Tiere sind; und dass sie das Landschaftsbild zerstören. Aufgrund der Proteste haben sich zuletzt aber auch viele Politiker gegen die Ausweisung von neuen Flächen für Windräder ausgesprochen.

Wo gab es den größten Widerstand?

Unter anderem im Odenwald: Zu den ursprünglich geplanten Vorranggebieten in Wald-Michelbach, Waldbrunn und Eberbach sind besonders viele Stellungnahmen eingegangen. Im aktuellen Plan sind sie nicht mehr als Vorrangflächen ausgewiesen.

Wie hat sich der Widerstand auf den Plan ausgewirkt?

Die Anzahl der vorgesehenen Gebiete für das Aufstellen von Windrädern ist vom Entwurf bei der ersten der drei Offenlagen bis zum jetzt vorgelegten Papier mehr als halbiert worden: von 48 auf 23. Von der ursprünglich eingeplanten Fläche von 4200 Hektar sind noch 2270 übrig. Das entspricht ungefähr 4500 Fußballfeldern. Im Vergleich zur Größe der Metropolregion bedeutet das, dass die Vorranggebiete 0,4 Prozent der Gesamtfläche ausmachen.

Welche Flächen sind herausgefallen und warum?

Unter anderem wegen des Artenschutzes Gebiete in Hardheim, Sinsheim, Fürth, Grasellenbach oder Neustadt. In Meckesheim ist ebenfalls ein einst geplantes Vorranggebiet wieder gestrichen worden. Der Grund: zu geringes Windaufkommen.

