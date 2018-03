Brustkrebs – hier eine Zelle – ist der häufigste Tumor bei Frauen © dpa

Das Robert-Koch-Institut in Berlin (RKI) veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Zahlen zum Krebsgeschehen in Deutschland. Die aktuellsten, Ende vergangenen Jahres veröffentlichten Daten beziehen sich auf das Jahr 2014. Außerdem wurden Prognosen für 2018 abgegeben.

Krebs ist in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache.

2014 starben 222 972

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018