Zentral und multimedial – so fließen Nachrichten heute

Seit September 2017 besitzt die Diözese Rottenburg-Stuttgart einen eigenen „Newsroom“, auf Deutsch: Nachrichtenraum. Der Begriff stammt aus der Medienbranche und bezeichnet einen zentralen Ort in einer Redaktion, an dem Nachrichten eingehen – und aufbereitet werden. Vertreter verschiedener Abteilungen sichten hier das Geschehen und stellen Seiten, Sendungen oder Videos her – sowohl für gedruckte Ausgaben als auch für das Internet. Ähnlich gehen inzwischen auch Unternehmen und Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit vor.

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind in diesem Bereich 16 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit tätig: TV-Redakteure, Journalisten oder Experten für Soziale Medien. Sie produzieren Videos, bestücken die Internetseite und Kanäle in den Sozialen Medien und übernehmen natürlich auch die klassische Pressearbeit.

Große Bandbreite

Die Zielgruppe ist groß: Im Zuständigkeitsbereich der Diözese leben mehr als 1,8 Millionen Katholiken. „Wir möchten uns aber nicht nur auf die konzentrieren, sondern auch Menschen erreichen, die der Kirche kritisch gegenüberstehen“, sagt Tobias Döpker. Wie einige seiner Kollegen ist er gelernter Journalist, hat etwa die Online-Redaktion dieser Zeitung mit aufgebaut.

Seit Jahresbeginn ist Döpker stellvertretender Mediendirektor der Diözese. Zusammen mit Mediendirektor Thomas Brandl berät er den Bischof in Medienfragen und koordiniert die Arbeit im Newsroom. „Kirchliche Pressearbeit war lange eher reaktiv. Wir versuchen, jetzt selbst proaktiver zu werden – in einer Themenbandbreite, die viele Menschen mit der Kirche gar nicht mehr verbinden“, so Döpker.

Jeder Nutzer ein „Sender“

Diese Strategie verfolgen auch viele Unternehmen. Der Chemiekonzern BASF etwa bereitet Inhalte für verschiedene Kanäle und Zielgruppen auf: Pressemitteilungen, Geschäftsberichte, Reden, Beiträge für das Unternehmensmagazin oder für Soziale Medien. Bei der Allianz-Gruppe in München wiederum arbeiten seit einem guten Jahr rund 20 Kollegen aus der ganzen Welt in einem Newsroom. Dieser sei zwar nicht das Gleiche wie die Zentrale einer Nachrichtenredaktion, betont Petra Brandes, Leiterin des Newsrooms bei dem Versicherungskonzern. Aber die Aufgaben ähneln sich: „Ein Teil unserer Arbeit besteht darin, im Konzern die Themen zu finden, mit denen wir vor allem Mitarbeiter und Kunden begeistern können.“

Wer Botschaften verbreiten will, ist nicht mehr zwingend auf das Interesse von Zeitung, Radio oder Fernsehen angewiesen. Schließlich können sich Nutzer in Netzwerken wie Twitter und Facebook ihren eigenen Nachrichtenfluss zusammenstellen: Neuigkeiten vom Lieblingsfußballverein oder der Stadtverwaltung, Geschäftszahlen des Arbeitgebers, Statements des Wahlkreis-Abgeordneten. Und im besten Fall verbreiten sie diese Nachrichten auch noch weiter an ihre Freunde und Bekannten.

„Das gesamte Medien- und Informationsverhalten hat sich in den vergangenen 20 Jahren verändert. Menschen sind selbst zu Sendern geworden, sie schreiben auf Blogs, haben einen Instagram-Account oder twittern“, sagt Christoph Moss. Der Professor für Kommunikation und Marketing an der „International School of Management“ in Dortmund und Köln, hat mit seiner Agentur mediamoss schon mehr als 30 Kunden beim Aufbau von Newsrooms beraten. „Zu den Adressaten von Newsrooms gehören natürlich Journalisten – aber die Zielgruppen gehen weit darüber hinaus: Zum Beispiel umfassen sie auch Kunden, Mitarbeiter, Fans, Politiker, Aktionäre, Bewerber.“ Überträgt ein Unternehmen eine Veranstaltung live über Facebook, kann das laut Moss manchmal sinnvoller sein als eine klassische Pressekonferenz.

Unternehmen und Organisationen haben das nachvollziehbare Interesse, positive Botschaften zu verbreiten, und nicht ständig mit Skandalen oder Problemen in die Schlagzeilen zu kommen. Neue Kanäle bieten ihnen die Möglichkeit, selbst Öffentlichkeit für Botschaften herzustellen, die ihnen wichtig sind. Doch die neue Kommunikationswelt hat auch ihre Tücken: Wenn Sender und Empfänger nur noch direkt miteinander in Kontakt treten, entfällt die Rolle der klassischen Medien. Die besteht darin, Informationen zu sortieren und einzuordnen, Botschaften kritisch zu hinterfragen.

AfD will nachziehen

Für Aufsehen sorgte vor einiger Zeit eine Ankündigung der AfD: Die Bundestagsfraktion der Partei wolle in Zukunft „ihre Kommunikation im Wesentlichen über einen eigenen Newsroom steuern“, berichtete das Magazin Focus. Rund um die Uhr sollen künftig rund 20 Mitarbeiter AfD-Inhalte vor allem über Soziale Medien verbreiten, hieß es.

Neu wäre das in der Politik nicht. Auch Parteien haben ihre Öffentlichkeitsarbeit umgekrempelt. Die SPD zum Beispiel hat ihre Online-Redaktion 2016 in einen eigenen Newsroom überführt, dort entstehen Videos, Texte, Grafiken. „Ziel war es, im Bundestagswahlkampf 2017 Menschen mit Hilfe des Netzes möglichst direkt anzusprechen sowie unsere Unterstützer zu informieren und zu mobilisieren“, erklärt ein Parteisprecher. Die CDU verfügt zwar nicht über einen klassischen Newsroom, ist aber ebenfalls in allen Sozialen Medien aktiv. Was von den Parteienzentralen nach außen gesendet wird, macht aber nur einen kleinen Teil aus. „Politik ist Kommunikation“, sagt ein CDU-Sprecher. Fast jeder Politiker ist inzwischen selbst auf Facebook oder Twitter aktiv. Das gilt auch für staatliche Organe. Die Bundeskanzlerin lässt sich regelmäßig für Podcasts auf ihrer Internetseite interviewen – wie in einem Fernsehstudio.

Anfrage ohne Antwort

Ein Newsroom der AfD wäre letztlich ein konsequenter Schritt – weil die Partei ihre Anhänger ohnehin stark über soziale Medien anspricht. Der Unterschied: Andere Parteien, Unternehmen und Verbände setzen auf Zusammenarbeit mit Journalisten. Wenn Redaktionen eine Nachricht aufgreifen, liefert das immer noch größere Öffentlichkeitswirkung als ein reiner Facebook-Post. Viele AfD-Politiker haben dagegen eher eine Gegnerschaft zu Medien aufgebaut, weil Journalisten ihrer Ansicht nach zu schlecht oder zu wenig über die Partei berichten. Zum Focus sagte Fraktionschefin Alice Weidel, dass sich Mitarbeiter des AfD-Newsrooms um Themen kümmern sollen, die von Medien „unter den Teppich gekehrt werden“.

Gerne hätte auch diese Zeitung auch mit der AfD über dieses Thema gesprochen. Eine Anfrage bei Partei und Fraktion blieb unbeantwortet.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018