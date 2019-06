ZI-Psychologe Dreßing verlangt hohe Strafen für Hassnachrichten

Der Leiter der Forensischen Psychiatrie des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI), Harald Dreßing (Bild), hat vor den Wirkungen von Hasskommentaren gewarnt. Diese könnten besonders auf Menschen, die einsam sind und sich in der realen Welt nicht austauschen, einen großen Einfluss ausüben, sagte er dieser Zeitung. „Dass es dadurch unmittelbar zu einer Tötungshandlung kommt, dürfte aber eine große Ausnahme darstellen, denn in fast allen Menschen gibt es eine große Barriere, einen andern Menschen tödlich zu verletzen.“ Walter Lübcke war vor seinem Tod im Internet wegen seiner Flüchtlingspolitik heftig angefeindet worden. In diesem Kontext verlangte Dreßing ein hartes Vorgehen gegen Hassnachrichten im Internet: „Wir brauchen eine intensivierte Medienerziehung aber auch raschere und klarere Sanktionen, wenn es Verstöße gibt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019