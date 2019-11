Zimmer für bis zu drei Monate

Heidelberg.Entgegen dem Trend hält HeidelbergCement am Sitz der Hauptverwaltung in Heidelberg nur noch eine Werkswohnung vor. Das teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Demnach sei nicht geplant, den Bestand aufzustocken. „Insgesamt ist der Administrations-Aufwand eher hoch, so dass wir eher Aufwand als Nutzen feststellen konnten“, so die Sprecherin. Eine Anfrage nach einer Werkswohnung sei bislang „noch nie aufgekommen – auch nicht in Vorstellungsgesprächen“. Um neuen Mitarbeitern den Start in die neue Umgebung zu erleichtern, kooperiert der Baustoffkonzern jedoch mit einem großen Beherbergungsunternehmen. „Wir stellen Mitarbeitern, die aus dem Ausland oder aus anderen Städten zu uns kommen, für einen Zeitraum von maximal drei Monaten Wohnraum zur Verfügung“, erklärt die Unternehmenssprecherin. Dies geschehe, um ihnen Zeit zu geben, sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus in der Region zu suchen. Gleiches gilt den Angaben nach auch für alle anderen großen Standorte in Deutschland. „Hierfür hat HeidelbergCement Rahmenverträge mit verschiedenen Boarding-Häusern abgeschlossen.“ mics

