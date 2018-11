Zufriedene Reaktionen auf Einigung bei Brexit-Verhandlungen

Unternehmen und Verbände in der Region haben positiv auf die Einigung über ein Brexit-Abkommen reagiert. „Unternehmerisches Handeln braucht Planungssicherheit, also verlässliche politische und rechtliche Rahmenbedingungen“, sagte Matthias Kruse, Geschäftsführer International der IHK Rhein-Neckar dieser Zeitung. Es werde darauf ankommen, was in den über 400 Seiten Vertragsentwurf tatsächlich

...