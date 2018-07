Anzeige

Großes Herrschaftsgebiet

Mit rund 676 000 Quadratkilometern war Österreich-Ungarn inklusive dem annektierten Bosnien und Herzegowina nach dem Russischen Reich das flächenmäßig zweitgrößte Land Europas. Nach Russland und dem Deutschen Reich kam es mit 52,8 Millionen Menschen bei der Bevölkerungszahl in Europa auf Platz 3.

Dynastie aus dem Aargau

Schon vor der Doppelmonarchie spielten die Habsburger in Österreich eine entscheidende Rolle. Die Habsburger regierten in Österreich seit dem Ende des 13. Jahrhunderts. Dank geschickter Heiratspolitik stiegen sie in der frühen Neuzeit zur Großmacht auf und beherrschten bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918 bedeutende Teile Europas. Sie stellten über Jahrhunderte deutsche Könige und römisch-deutsche Kaiser. Die Dynastie entstammt einem alemannischen Grafengeschlecht aus dem Aargau in der heutigen Schweiz. Berühmte Repräsentanten sind unter anderem der Kunstmäzen Kaiser Rudolf II. (1552-1612), die Reformkaiserin Maria Theresia (1717-1780) und der letzte Langzeitkaiser Franz Joseph I. (1830-1916) mit seiner Frau Sisi (1837-1898). Wien symbolisiert mit Prachtbauten wie der Hofburg, dem Ring und dem Schloss Schönbrunn den Glanz des Habsburgerreiches wie kaum eine andere Stadt, auch wenn die Dynastie viele andere Sitze hatte.

Die Aufteilung

Im Friedensvertrag von St. Germain nach dem Ersten Weltkrieg wird 1919 das Habsburger Kaiserreich endgültig aufgeteilt. Die Siegermächte verbieten der Republik Österreich den Anschluss an Deutschland. red/dpa (Bild: dpa)

