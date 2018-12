Zur NS-Zeit massiv verfolgt

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten traf die Kommunisten unvorbereitet. Der Reichstagsbrand im Februar 1933 war für die NS-Propaganda der willkommene Anlass, die Kommunisten zum Staatsfeind Nr. eins zu erklären. Mehr noch: Die Kommunisten sollten als Erste – noch vor den Juden – physisch vernichtet werden. Dies geht aus einer Protokollnotiz über Gespräche Adolf Hitlers mit der Bayerischen Volkspartei (BVP) über eine mögliche Koalition in Bayern hervor, die er am 13. und 14. März 1933 in seiner Wohnung am Prinzregentenplatz in München führte. Sein Gesprächspartner war der spätere Staatssekretär im Bundesinnenministerium und Prozessbevollmächtigte der Adenauer-Regierung im Verbotsverfahren gegen die KPD, Hans Ritter von Lex.

„Er habe sich die Aufgabe gestellt“, so Hitler, den Marxismus in Deutschland auszurotten. Er werde diese Aufgabe durchführen, wenn nötig mit allen, auch den letzten Mitteln. Er werde jeden, der bei Erfüllung dieser Aufgabe sich ihm in den Weg stelle, zerschmettern. Der Kampf gegen die KPD, diese Sammlung von Zuhältern und Verbrechern, werde wohl keinem Widerspruch begegnen; er müsse aber auch gegen die in der SPD vereinigten Kräfte mit aller Schärfe vorgehen, denn es gelte, „das Übel an der Wurzel auszurotten“.

Unkoordinierter Widerstand

Das Ergebnis ist bekannt. Bereits in den ersten Wochen nach dem Reichstagsbrand wurden etwa 11 000 Kommunisten verhaftet.

Die Festgenommenen wurden in Konzentrationslager und Zuchthäuser gebracht, viele von ihnen später ermordet. Die Zahl der kommunistischen Opfer der NS-Diktatur wird auf über 100 000 geschätzt. Mitglieder der KPD-Führung flohen ins Ausland und setzten ihre Arbeit zunächst in Prag, dann in Paris und seit 1939 in Moskau fort. Der Versuch, eine operative Leitung zur Steuerung der politischen Arbeit und des Widerstands innerhalb des Reiches aufzubauen, gelang nur vorübergehend. So konnte sich der kommunistische Widerstand nur zögernd und unkoordiniert entwickeln. jf

