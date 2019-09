Zwei Kandidaten abgelehnt

Die von Ursula von der Leyen nominierten Kandidaten aus Rumänien und Ungarn für ihre Kommission sind wegen finanzieller Interessenkonflikte vorerst gestoppt worden. Der Rechtsausschuss im Europaparlament votierte am Donnerstag gegen sie. Von der Leyen muss sich nun mit dem Parlament über das weitere Vorgehen verständigen. Denkbar ist, dass die beiden Länder neue Kandidaten vorschlagen müssen.

Ungeklärte Einkünfte

Der rumänischen Anwärterin Rovana Plumb wird ein Privatkredit zur Wahlkampffinanzierung vorgehalten. Sie hatte sich 800 000 rumänische Lei – etwa 170 000 Euro – privat geliehen und dieselbe Summe ihrer Partei PSD gespendet, um als Kandidatin für das EU-Parlament aufgestellt zu werden. Den Kredit hatte sie zwar in einer Vermögenserklärung in Rumänien erwähnt, nicht aber gegenüber dem EU-Parlament. Beim ungarischen Kandidaten Laszlo Trocsanyi sah der Ausschuss den Interessenkonflikt in seiner Beteiligung an einer Anwaltskanzlei.

Plumb und Trocsanyi sind damit nicht für die Anhörungen zugelassen.

Von der Leyen wird vorgehalten, sie habe die Kandidaten der EU-Staaten nicht genau genug geprüft. Von der Leyen kündigte ein Treffen mit Parlamentspräsident David Sassoli an, um weitere Schritte zu besprechen. dpa

