Zwei Wahlen an einem Tag

Zum ersten Mal dürfen fast 60 Millionen Türken am Sonntag zeitgleich den Präsidenten und das Parlament wählen. Rund drei Millionen leben im Ausland. Knapp die Hälfte (1,4 Millionen) durfte bis gestern in Deutschland abstimmen. Kurz vor Schließung der Wahllokale hatten 46,1 Prozent von ihnen ihre Stimme abgegeben. Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich wiederwählen lassen. Den Umfragen zufolge ist die absolute Mehrheit für ihn unsicher. Termin für eine Stichwahl wäre der 8. Juli. Die Auslandstürken in Deutschland könnten vom 30. Juni bis 4. Juli abstimmen.

Erdogans aussichtsreichste Konkurrenten sind Muharrem Ince, der der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP angehört, und Meral Aksener von der neuen Iyi-Partei („Gute Partei“). Es treten fünf Gegenkandidaten an. Die Opposition setzt darauf, dass sich die Stimmen auf viele Kandidaten verteilen und will damit Erdogan zumindest in die Stichwahl zwingen. Das Bündnis hat angekündigt, dass es dann seine Anhänger auffordern würde, Erdogans Herausforderer zu wählen.

Erdogan will mit den um eineinhalb Jahre vorgezogenen Wahlen seine Macht schneller ausbauen. Er hatte 2017 eine Volksabstimmung über mehr Befugnisse gewonnen. Mit den Wahlen soll die Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems abgeschlossen werden. Der Präsident wird dann Staats- und Regierungschef. Erdogan hofft, dass seine islamisch-konservative AKP mit der nationalistischen MHP im Parlament eine absolute Mehrheit erzielt. Die Wahllokale sind am Sonntag bis 16.00 Uhr MESZ geöffnet. Bei früheren Wahlen stand der Sieger in der Nacht fest. was