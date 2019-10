Zwischen Feindschaft und Faszination

Die Ausstellung „Kaiser und Sultan – Nachbarn in Europas Mitte“ im Badischen Landesmuseum Karlsruhe zeigt über Glaubenskonflikte und Kriege hinaus den Wert von kulturellem Austausch.

Die metallischen Klänge gekreuzter Schwerter empfangen die Besucher. Dazwischen werden Hände geschüttelt, dann ziehen wieder Heerscharen von Kämpfern über den Kontinent. Ja, es ist wirklich „ein bisschen halsbrecherisch“, wie Felix Fahle von der Filmakademie Ludwigsburg einräumt. Er hat den Film produziert, der auf drei Minuten gerafft die ständigen Kriege und Versöhnungen darstellt, worüber man leicht den Überblick verliert, wer wann mit wem gegen wen auf dem Balkan gekämpft hat. Aber so hektisch geht es nicht weiter. Das Badische Landesmuseum zeigt die Sonderschau, die den Rang einer Großen Landesausstellung hat, erstmals auf zwei Stockwerken. Damit ist auf rund 1600 Quadratmetern genügend Platz, um die 320 hochkarätigen Exponate ansprechend zu inszenieren.

„Sie werden tatsächlich staunen“, sagt Eckart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums – und er verspricht nicht zu viel. Zum ersten Mal ist die „Karlsruher Türkenbeute“, die das Landesmuseum in seinen Depots hat, mit Exponaten aus der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zusammengeführt. Dazu kommen Leihgaben aus Österreich, Polen, Ungarn, Schweiz, Türkei und Slowenien.

Waffen als Prestigegeschenke

Da sieht man scharfe Säbel, es glänzen Prunkschilder und Turbanhelme um die Wette, flößen einem Streitkolben und Pfeile in mit Samt bezogenen Köchern Furcht ein. Mit Gold besticktes Zaumzeug von Pferden wie aufwendig geschmückte Kettenhemden, eine protzige Truhe als Kriegskasse oder der frisch restaurierte Feldschreibtisch des Markgrafen zeigen, dass Krieg nicht nur Kampf, sondern auch Repräsentation war. Auf einer Streitaxt, fein ziseliert, ruft ein Medaillon den Beistand von Allah an. Und die kupferne Kesselpauke steht da, als wären auf ihr eben noch die Kämpfer in mystische Extase gebracht worden.

Ein bisschen glaubt man, gleich würden die gefürchteten Janitscharen um die Ecke kommen, die Elitetruppe des Sultans aus zwangsrekrutierten und zum Islam zwangskonvertierten christlichen Kindern. Aber nicht jedes martialisch aussehende Beutestück diente dem Kampf, manches auch als Geschenk. „Vieles war Prestigesache, Repräsentation – eine Art Webergrill des 17. Jahrhunderts“, so Schoole Mostafawy, Projektleiterin der Ausstellung.

Wenn auch das Schlachtengetümmel viel Raum einnimmt, so geht die Ausstellung doch weit darüber hinaus. Nach den Türkenkriegen breitet sich der Kaffee in Europa aus – obgleich kaiserliche Truppen zunächst denken, die Säcke brauner Bohnen, auf die sie bei Eroberungen stoßen, seien Kamelfutter. Über Säbel und Dolche hinaus gibt es Prunkuhren, Schmuck und Gemälde zu bestaunen. Und man erfährt, dass anatolische Gebetsteppiche in den protestantischen Kirchen Siebenbürgens oder in Ungarn wichtig werden.

Trotz aller Feindschaften löst die Kultur der jeweiligen Gegner außer Abscheu auch Anziehungskraft aus. Man verdammt den Muselmann – aber feiert am sächsischen Kurfürstenhof Fasnacht in osmanischen Kostümen. „Es gibt eine gegenseitige Faszination und gleichzeitig den Versuch, die jeweilige Identität zu wahren“, so Eckart Köhne. „Aber letztlich hat die Türkei am europäschen Erbe einen nicht wegzudenkenden Anteil“, betont er. Die Ausstellung wolle die Bedeutung von Ostmittel- und Südosteuropa als „Porta Orientalis“ (Tor zum Orient) zeigen, so Köhne.

Deshalb haben Ausstellungsmacherin Mostafawy und ihr Team nicht nur die Karlsruher „Türkenbeute“ poliert und präsentiert. „Der innovative Ansatz unserer Ausstellung ist die gesellschaftliche Botschaft“, bekräftigt sie und wirbt für den „Mehrwert plurikultureller Gesellschaften für Europa“, so die Projektleiterin. Zu sehr habe sich nach ihrer Ansicht die damals beschworene Angst vor „blutdürstigen Türken als Feinden der Christenheit“ im kollektiven Gedächtnis Europas festgesetzt.

„Wir wollten uns von dem Gedanken einer ausschließlichen Konfrontation zwischen den Kulturen verabschieden“, so das Plädoyer von Mostafawy. „Habsburger und Osmanen waren Nachbarn in der Mitte Europas“, und parallel zu den Kriegen hätte sich auf den Gebieten des damals dreigeteilten Ungarns und der Balkanhalbinsel ein reger Austausch in Architektur, Kunst und Mode entwickelt. Diese historischen und kulturellen Verflechtungen im Europa des 17. Jahrhunderts sind ihr wichtiger als die Waffen – auch wenn die viel mehr Blicke auf sich ziehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019