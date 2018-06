Zwischen Telegramm und Twitter

Anzeige

Der neue Ausstellungsbereich zur Mediengeschichte behandelt das umfassende Thema in vier Abschnitten. Vom historischen Nachrichtenmast des 19. Jahrhunderts, der die damalige Massenmedien-„Explosion“ versinnbildlichen soll, bis zum „Fräulein vom Amt“, das in den Anfängen der Telefonie zum Alltag gehörte, reicht der Abschnitt „Aufbruch in neue Medienwelten“.

„Vom Funken zum Rundfunk“ heißt der Ausstellungsabschnitt, der die vielfältige und wechselhafte Geschichte des Funks darstellt. Die technische Entwicklung vom Selbstbau-Radio bis zur elektronischen TV-Übertragung reicht die Bandbereite auf der Seite der technischen Entwicklung, inhaltlich bewegt sich die Rundfunk- und Fernsehgeschichte zwischen Bildungsauftrag und Propagandainstrument.

Digitalisierung der Welt

Der Übergang von der Radio- zur Fernsehkultur wird in einem weiteren Bereich der Schau dargestellt. Für die damalige Zeit teure und luxuriöse Radio- und später dann Fernsehtruhen bestimmen in den 1950er und 1960er Jahren das Bild, bevor dann die Digitalisierung der Medienwelt einsetzt. Im vierten Kapitel wird die mediale Gegenwart und Zukunft zwischen Smartphone und sozialen Netzwerken thematisiert.