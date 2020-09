100 neue Coworking-Arbeitsplätze im Taylor Business Park

Mannheim.Fast 200 000 Pendler leben in der Metropolregion. Ihre Arbeitsplätze befinden sich in Mannheim oder Ludwigshafen, der Wohnort hingegen oft an der Bergstraße oder in der Pfalz. Wer solche Strecken jeden Tag zweimal mit dem Auto zurücklegen muss, dürfte in der Summe wöchentlich mehrere Stunden im Stau stehen.

Genau diese Personen hat Markus Hummelsberger im Blick. „Viele Unternehmen halten

...