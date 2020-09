100 neue Stellen geplant

Mannheim.In den Produktionshallen von Kyocera Fineceramics Solutions in Mannheim-Friedrichsfeld stehen sechs neue Maschinen. Auch das Firmengelände ist gewachsen. Darüber läuft ein Grüppchen Japaner. Sie zeugen vom Wechsel, der hier letzten September stattgefunden hat. Damals hatte der japanische Konzern Kyocera die Keramik-sparte von Friatec übernommen.

Kyocera will mit der neuen Tochter sein Europa-Geschäft ausbauen. Aber auch der Standort Mannheim profitiert. „Wir haben uns mit unseren bisherigen Produkten auf dem europäischen Markt weiterentwickelt und unsere Produktpalette vergrößert“, fasst der Mannheimer Geschäftsführer Arnim Kayser das vergangene Jahr zusammen. Durch die Übernahme habe man weltweit Kunden gewonnen. Aktuell gehen 95 Prozent der Produkte nach Europa. Mittelfristig soll der Anteil für den Vertrieb außerhalb Europas von fünf auf 20 Prozent wachsen.

Wie hat sich der Gestaltungsspielraum verändert? „Wir arbeiten als GmbH weitgehend eigenständig“, erklärt Kayser. Kyocera hat 298 Tochtergesellschaften und vertritt ein dezentrales Führungsmodell. „Das ist nicht unbedingt üblich“, erklärt Kayser. Die Mannheimer Gesellschaft kann über Personal, Marketing und Produkte bestimmen, größere Investitionen erfordern Absprachen. Zwei Mitarbeiter aus Japan helfen dem neuen Standort beim Andocken. „Der Konzern ist offen und kooperativ“, so Kayser. Die Japaner zeigten eine „gesunde Genauigkeit“. Die Philosophie des Kyocera-Gründers Kazuo Inamori – eine laut Kayser auch für Japan besondere – soll auf Mannheim umgemünzt werden: Im Mittelpunkt steht der Mitarbeiter und sein Wachstum. Seit der Übernahme gab es Schulungen zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Zusammenarbeit.

Eine besondere Expertise der Kyocera-Tochter liegt bei Keramik-Metall-Verbundbauteilen. Sie kommen in Röntgentechnik, im Maschinenbau und unter anderem in Teilchenbeschleunigern wie in dem internationalen Forschungsprojekt CERN zum Einsatz. Auch die Halbleiterindustrie nutzt sie als Bauteile für ihre technischen Anlagen. Besonders der Halbleiterbereich habe vom Wechsel profitiert, da der Mutterkonzern dort sehr stark sei.

Durch den neuen Eigentümer hat das Unternehmen Zugriff zu anderen Werkstoffen – aus Japan, den USA, aber auch aus dem bayrischen Selb, wo Kyoceras zweite europäische Produktionsstätte für Feinkeramik liegt. Mit ihr – der ehemaligen H.C. Starck Ceramics GmbH – bildet Mannheim einen Fertigungsverbund. In Mannheim wird Oxidkeramik hergestellt, in Selb Nichtoxidkeramik. So ergänzt man sich.

Diese Ausgangslage lässt auf mehr hoffen: Letztes Geschäftsjahr lag der Umsatz in Mannheim bei 45 Millionen Euro, dieses Jahr sollen es 46 Millionen werden. Langfristig will man mehr als zehn Prozent wachsen. Das Investitionsvolumen sei seit der Übernahme verdoppelt worden. 5,5 Millionen Euro sollen im aktuellen Geschäftsjahr in Anlagen investiert werden. Die Branche hat gute Aussichten laut Kayser: „Der Anteil technischer Keramik in Produkten nimmt zu.“ Etwa beim Pumpenbau ersetze Keramik Metall.

Seit letzten September sind in Mannheim 38 neue Mitarbeiter eingestellt worden. Insgesamt gibt es inklusive Auszubildenden rund 320. Und es soll weitergehen: „In den nächsten fünf Jahren benötigen wir für unseren Wachstumskurs circa 100 neue Stellen“, meint Kayser. Vorgesehen seien sie hauptsächlich für Vertrieb, Entwicklung und Produktion.

Betriebsrat zufrieden

Noch vor der Übernahme befürchtete der Betriebsrat Stellenstreichungen nach Ablauf der einjährigen gesetzlichen Schutzfrist. Betriebsratschefin Ulla Köhler klingt heute beruhigt. „Was man uns im Vorfeld versprochen hat, ist eingetroffen.“ Auch der neue Haustarifvertrag sei ein positives Signal. Das ist nötig, denn hinter den Mitarbeitern liegt ein Kraftakt: Die Abkopplung von der Friatec-Division bedeutete, sich auf eigene Beine zu stellen – von der IT-Technik über eigene Abteilungen, etwa für Personal. Dazu kam die Corona-Pandemie.

Trotzdem blickt Ulla Köhler mit Zuversicht in die Zukunft: Kyocera sei gut aufgestellt und hätte Strategien, um aus der unruhigen Pandemie-Zeit zu führen. Der Konzern lege Wert auf realistische Zahlen und Verlässlichkeit. Die Mitarbeiter würden gefordert und gefördert: „Wir sollen das Machbare umsetzen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020