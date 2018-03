1,12 Milliarden von BMW

Anzeige

München.Die Geschwister Stefan Quandt (Bild oben) und Susanne Klatten (Bild unten) erhalten von BMW in Kürze 1,12 Milliarden Euro aufs Konto. Der Autokonzern hat im vergangenen Jahr 8,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Nach dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sollen 30 Prozent davon als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Stefan Quandt besitzt 25,8 Prozent der Stammaktien und erhält nach der Hauptversammlung 622 Millionen Euro Dividende, seine Schwester Susanne Klatten bekommt für ihre 20,9 Prozent der Anteile 504 Millionen Euro.

Vorstandschef Harald Krüger sagte gestern in München: „Wir erhöhen 2018 nochmals die Schlagzahl und streben das neunte Rekordjahr in Folge an.“ Wichtigster Treiber dabei sollen die neuen SUV-Modelle X 2 und X 4, der Roadster Z 4 und das 8er Coupé sein. Im vergangenen Jahr stieg der Absatz um vier Prozent auf 2,5 Millionen Autos, der Umsatz um fünf Prozent auf fast 99 Milliarden. BMW-Mitarbeiter in Deutschland erhalten im Schnitt gut 9500 Euro Erfolgsbeteiligung. dpa (BildEr: dpa)