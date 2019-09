130 Banken, eine Verpflichtung

Frankfurt.Zehn Jahre nach der Finanzkrise wollen Banken weltweit ein Zeichen für verantwortungsvolles Handeln setzen – auch deutsche Banken. Am Sonntag hat António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und rund 40 Bank-Chefs aus aller Welt in New York die Prinzipien für verantwortungsvolle Bankgeschäfte (Principles for Responsible Banking, kurz PRB) unterzeichnet. Auch Commerzbank, Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg und GLS Bank gehören dazu.

Bankenkritiker begrüßen den Schritt, bleiben aber skeptisch. Etliche Banken finanzierten immer noch fossile Energien. „Wenn die Prinzipien nicht zu konkreten Aktionen führen, fällt die Initiative in die Kategorie Greenwashing“, sagt Regine Richter von der Organisation Urgewald. Bei Greenwashing stellen sich Unternehmen umweltfreundlicher und verantwortungsbewusster dar, als sie in Wirklichkeit sind.

Die Prinzipien sollen, so heißt es bei der UN, einen Rahmen setzen und die Institute anhalten, einen positiven Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Sechs Prinzipien sollen sie künftig folgen, und zwar freiwillig, es gibt keine Verpflichtung (siehe Infokasten).

18 Monate nach der Unterzeichnung sollen die Banken erstmals berichten. Ausgearbeitet wurden die Prinzipien von Experten aus 30 Banken mit Beratung unter anderem von Naturschutzorganisation WWF. 130 Institute aus 49 Ländern mit einem Geschäftsvolumen von rund 47 Billionen Dollar – rund 20 Prozent der Branche – unterzeichneten die Erklärung.

Breites Schulterklopfen

„Die Deutsche Bank verpflichtet sich, verantwortungsvoll zu handeln und die globale Agenda für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen“, sagt Vorstandschef Christian Sewing. Auch Commerzbank-Chef Martin Zielke bekennt sich zu den Zielen. Die Prinzipien seien ein Meilenstein, sagt Rainer Neske, Vorsitzender der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). „Wir übernehmen eine Vorreiterrolle.“

Die dürfte hierzulande aber in erster Linie der schon immer sozial und ökologisch ausgerichteten GLS Bank zukommen, die schon vor einem Jahr die Unterstützung der Ziele bekundet hat. Als Pionier nachhaltiger Bankgeschäfte, so Vorstandssprecher Thomas Jorberg, wolle man andere Institute aufrufen, auch diesen Weg einzuschlagen. Die bundeseigene Förderbank KfW hat zwar bei der Ausarbeitung der Prinzipien beraten und bewertet sie als wichtigen Impuls. Aber sie will, sagt eine Sprecherin, die Unterzeichnung der PRB erst noch einmal prüfen.

Banken-Kritiker sind skeptisch, auch wenn die Initiative gut klinge und begrüßenswert sei. „Die Banken haben jedoch vier Jahre Zeit, zu erklären, wie sie die Prinzipien umsetzen wollen. Das ist in Zeiten des Klimawandels viel zu lang“, sagt Urgewald-Sprecherin Richter. Sie verweist darauf, dass etliche der Großbanken, die die PRB unterzeichnen, immer noch mit insgesamt mehreren hundert Milliarden Dollar Kohle- und Öl-Konzerne finanzieren, Firmen unterstützen, die zumindest indirekt für die Abholzung der Tropenwälder im Amazonas-Gebiet verantwortlich sind oder umstrittenen Palmöl-Konzernen in Asien Kredite gewähren.

„Schädliche Aktivitäten“

Gerhard Schick, früherer Mannheimer Bundestagsabgeordneter der Grünen und heute Vorsitzender der Bürgerbewegung Finanzwende, ist ebenfalls zurückhaltend. Es sei zwar gut, mehr Nachhaltigkeit in den Finanzmarkt zu bringen. Aber solche Prinzipien könnten kein Ersatz für gesetzliche Regelungen sein. „Das zeigt das Beispiel Deutsche Bank, die seit 2008 zu den Unterzeichnern der UN-Prinzipien für verantwortungsvolle Investments gehört, aber in dieser Zeit mit zahlreichen illegalen und schädlichen Aktivitäten aufgefallen ist.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.09.2019