1600 Fraport-Mitarbeiter wollen mit Abfindung gehen

Frankfurt.Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport kommt beim sozialverträglichen Stellenabbau voran. Rund 1600 Beschäftigte haben einen verbindlichen Antrag gestellt, das Unternehmen mit einer Abfindung zu verlassen, wie ein Sprecher berichtete. Das Unternehmen prüft jetzt, ob es die Antragsteller tatsächlich gehen lassen will. Dabei spielten betriebliche und wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle. Der mehrheitlich öffentlich kontrollierte MDax-Konzern will zwischen 3000 und 4000 seiner rund 22 000 Stellen abbauen, weil in der Coronakrise der Flugverkehr nachhaltig zurückgegangen ist. Für das Programm hatten sich zunächst rund 2300 Mitarbeiter interessiert. 1600 haben sich nun mit Abfindungen zwischen 0,75 und 1,0 Brutto-Gehälter pro Beschäftigungsjahr einverstanden erklärt. dpa

