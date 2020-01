200 Millionen Geräte reagieren auf Zuruf

Mannheim. Einen der ersten digitalen Sprachassistenten in der damals noch analogen Welt gab es in den 1980ern nur im Fernsehen: Das sprechende Auto K.I.T.T. machte den US-Schauspieler David Hasselhoff weltberühmt. In der US-Serie „Knight Rider“ steuerte er den Kultflitzer, der ihm dank Künstlicher Intelligenz ein unersetzlicher Helfer im Kampf gegen das Verbrechen wurde. Leider haben sich in der realen Welt die Sprachassistenten im Fahrzeug bis heute noch nicht auf breiter Front durchsetzen können.

Viel mehr Möglichkeiten hat der Autofahrer, wenn er es sich zu Hause bequem macht. Dort warten inzwischen immer mehr Helfer, die ihm den Feierabend versüßen. Deren Einsatzfähigkeit und Aktionsradius werden sich erheblich vergrößern. Die Sprachsteuerung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die smarten Lautsprecher Alexa, Google, Siri und Co. nehmen den Menschen viel ab: mal eine Mail ans Finanzamt schreiben, das neue Nick-Cave-Album auf der Musikanlage laufen lassen, nachschauen, ob es Karten für die Oper in Basel gibt und prüfen, wann Schalke gegen Borussia Mönchengladbach spielt.

Sprechen ist einfacher als Tippen

Sprache ist die natürlichste Art und Weise der Kommunikation. Oder wie es Wilhelm von Humboldt ausdrückte: „Der Mensch ist Mensch nur durch Sprache.“ Per Zuruf geht es jedenfalls einfacher als mit dem Tippen auf dem Smartphone. Letzteres dauert länger und ist beim Zwiebelschälen oder dem Bedienen der Kaffeemaschine unhandlich. Das Stichwort Kaffeemaschine macht aber klar, dass die Helfer nicht nur im Internet unterwegs sind. Außerdem werden die Sprachassistenten nicht mehr nur in den Lautsprechern verbaut, sondern auch in die Endgeräte integriert. Diese Kombination schafft neue Möglichkeiten: Der Cappuccino läuft pünktlich nach dem Aufstehen. Die Waschmaschine, die Rollläden, das Licht im Keller, Sicherheitskameras oder Türschlösser, alles funktioniert mit Sprachbefehlen. Smart-Home-Welt nennen das die Experten, wenn der Mensch mit seinen Haushaltsgeräten auch reden kann und die sich dann willig auf seine Wünsche einstellen können.

Je mehr Geräte im Haus vernetzt sind, desto mehr werden die digitalen Sprachassistenten Einzug in die Haushalte finden. Nach Angaben des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) wurden 2015 nur etwa 50 Millionen Smart-Home-Geräte verkauft, von denen die wenigsten über eine Sprachsteuerung verfügen, 2021 sollen es schon 600 Millionen sein, 200 Millionen davon werden demnach wahrscheinlich sprachgesteuert sein.

Wolfgang Gründinger vom BVDW liegt mit seiner Prognose richtig, dass durch die Sprachassistenten der vernetzte Haushalt „in diesem Jahr in den Massenmarkt“ vordringen kann. Denn Amazon, Google und Apple wollen dafür sorgen, dass es im Smart Home künftig eine Sprache für alle Geräte gibt. Dann lässt sich auch der Staubsauger-Roboter als Geschenk auf jeden Fall in das vorhandene System integrieren. Niemand kann zwar die Zahl der Haushaltsgeräte, mit denen wir zum Jahresende reden können, genau beziffern. Klar ist aber: Es werden sehr viele sein.

